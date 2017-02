Politique

POLITIQUE La jeune élue des Républicains, ex-responsable de la campagne numérique d’Alain Juppé, a annoncé ce mardi avoir rejoint les rangs d’Emmanuel Macron…

Aurore Bergé le 18 janvier 2014 à Magny-Les-Hameaux - MARTIN BUREAU AFP

Martin Guimier

Elle est la première juppéiste à sauter le pas. Aurore Bergé, 30 ans, élue LR à Magny dans les Yvelines, a annoncé ce mardi rejoindre le mouvement «En Marche!» d’Emmanuel Macron. La jeune et désormais ex-figure des Républicains se serait décidée après avoir assisté au meeting du «candidat marcheur» à Lyon le 4 février dernier.

>> A lire aussi : Présidentielle: Macron le «mystique», Fillon à la messe… Pourquoi cette campagne a-t-elle des accents religieux?

Le « choix de la cohérence »

Pour Aurore Bergé, «le choix est simple : celui de la cohérence et de la fidélité à ses valeurs, ou celui d’une logique d’appareil», écrit-elle dans une tribune parue dans L’Obs. La coordinatrice de la campagne numérique d’Alain Juppé lors de la primaire de la droite explique que «la droite [l’]a définitivement perdue quand elle a choisi un candidat, François Fillon, qui a proposé de revenir sur l’adoption plénière pour les couples homosexuels». Et justifie sa propre volte-face en affirmant ne pas pouvoir «suivre sans réfléchir la ligne du parti». La jeune élue avait pourtant rejoint DroiteLib, mouvement pro-Fillon et anti-Macron en janvier dernier.

Une belle journée pour se mettre en marche, non ? 😉 #enmarche avec @EmmanuelMacron et fière de l'être ! ⬇https://t.co/lzWLxXjhLE — Aurore Bergé (@auroreberge) February 14, 2017

«Girouette politique»

Un revirement politique donc, qui n'a pas laissé indifférent sur Twitter ... et qui a même fait l'objet de nombreuses railleries. Certains internautes la résumant à une «opportuniste» :

Aurore Bergé : FILLON puis Copé puis Sarko puis NKM puis demande un poste chez BLM puis va chez Juppé. En effet aucun opportunisme. 😉 — Redhou Ohr (@Redhou_) February 14, 2017

Ah bon sang.



J'ai compris pourquoi "En Marche !"



GAUCHE,

DROITE,

GAUCHE,

DROITE,

GAUCHE,

DROITE...https://t.co/4MPjko1mkC — LSN #CCH (@The_LSN) February 14, 2017

Aurore Bergé est #EnMarche ? Ça fait longtemps qu'elle marche de candidat en candidat... #Opportunisme — Jens Villumsen (@J_Villumsen) February 14, 2017

D'autres l'associant directement à une girouette ...

Aurore Bergé en un gif... pic.twitter.com/fk4NDb6gJ9 — Nicolas Rondepierre (@NRondepierre) February 14, 2017

«Chat noir» des campagnes

Les plus supersticieux (ou médisants) d'entre eux ont même pointé du doigt une caractéristique peu flatteuse de la nouvelle «marcheuse». Celle-ci a participé à deux campagnes électorales pour autant de défaites. Il s'agissait donc de la campagne d'Alain Juppé, dans le cadre de la primaire des Républicains, mais aussi des municipales de 2014, qu'Aurore Bergé avait disputées aux côtés de Nathalie Kosciusko-Morizet (battue au second tour).

Aurore Bergé rejoint Macron. Comme elle a toujours été du côté des perdants, c'est de très bonne augure pour Fillon 😏.#ConvictionsEnCarton pic.twitter.com/0cfauWtdZ9 — Adeline ن (@AdelineNoirmain) February 14, 2017

Deux mauvaises nvlles pour Macron. Il perd un pt dans le sondage Ifop et Aurore Bergé le soutient officiellementhttps://t.co/JfEWt1GBhR — Olivier Vial (@ovial) February 14, 2017

Pour Emmanuel Macron, ne reste plus qu'à espérer que celle qui se définit comme «une libérale, progressiste, féministe» ne réalise pas la passe de trois.

Mots-clés :