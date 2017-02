Politique

Ce sont les militants qui auront le dernier mot. Europe Ecologie-Les Verts va soumettre au vote de ses militants et des votants à la primaire EELV la tenue de discussions programmatiques avec Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon en vue de la présidentielle, a annoncé ce vendredi le parti.

« Il a été décidé (…) que les différentes étapes de réflexion et de décisions soient validées, ou pas, (…) par celles et ceux qui avaient pris part à l’aventure présidentielle au moment de la primaire », a expliqué le secrétaire national EELV David Cormand, confirmant une information du JDD.

Un premier vote dès la semaine prochaine

« C’est assez inédit », s’est réjoui David Cormand. « Ça s’inscrit dans la logique de réinvention du parti qu’on avait souhaité mettre en place au dernier Congrès », a-t-il ajouté.

Un premier vote aura lieu « le plus tôt possible la semaine prochaine », a précisé le secrétaire national EELV, ajoutant qu’il se ferait par internet et durerait trois jours. Le vote aura pour objet de déterminer « si les gens qui ont participé à la primaire sont d’accord pour qu’on discute avec Benoît Hamon mais aussi avec Jean-Luc Mélenchon », selon le responsable écologiste.

Les électeurs devront adopter ou écarter « un mandat de base aux discussions » qui mettra l’accent sur « la transition énergétique », la sortie « progressive » et « définitive » du nucléaire, « une VIe République (…) qui reconnaisse la participation citoyenne et généralise le scrutin proportionnel », et une « refondation de l’Europe émancipée des lobbies » et « recentrée sur l’écologie, la solidarité et la démocratie ». Ils auront également l’option de voter blanc.

