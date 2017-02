Politique

VERIFICATION « 20 Minutes » vérifie les déclarations de Marine Le Pen durant « L’Emission politique » ce jeudi soir...

Marine Le Pen dans "L'Emission Politique" le 9 février 2017 sur France 2. - France 2

Anne-Laëtitia Béraud et Laure Cometti

La présidente du Front national Marine Le Pen a été l’invitée de « L’Emission politique » sur France 2 ce jeudi. Naturalisation, Union européenne, éducation, 20 Minutes a vérifié les déclarations de la candidate à la présidentielle…

>> Revivre ce programme politique dans notre live, par ici

Marine Le Pen fustige « la naturalisation automatique par le mariage ». FAUX

« Le mariage avec un Français n’a pas d’effet automatique sur la nationalité », peut-on lire sur le site Service Public. Il faut remplir plusieurs critères pour être naturalisé français(e) après un mariage avec un(e) Français(e) : le mariage doit avoir duré au moins 4 ans, il faut être en séjour régulier en France et justifier d’une connaissance suffisante de la langue française. Enfin, les personnes condamnées pour un crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme ou à une peine d’au moins 6 mois de prison sans sursis (quelle que soit l’infraction) ne peuvent être naturalisées.

« Chaque année, la France perd 8 milliards d’euros sur ce qu’elle verse à l’UE ». SOUS-ESTIME

Marine Le Pen fait probablement une soustraction entre ce que la France verse à l’Union européenne au titre de la contribution au budget européen, et ce qu’elle reçoit de Bruxelles. Il est vrai que la France, comme d’autres Etats membres, verse plus qu’elle ne reçoit de l’UE. En 2013, le solde entre versements et subventions reçues par la France était de 9,4 milliards d’euros, contre 7,1 milliards en 2011. Selon le ministère de l’Economie, la France a contribué au budget 2015 de l’Union européenne à hauteur de 21 milliards d’euros (22,6 milliards si l’on ajoute les droits de douane et les cotisations sucre). En 2015, le solde budgétaire opérationnel européen était de -5,5 milliards d'euros selon les données publiées par Bruxelles.

Marine Le Pen parle d'« une fuite des élèves vers les écoles privées ». PLUTOT VRAI

Si évoquer le terme de « fuite » est exagéré, il y a bien eu un afflux régulier d’élèves dans le privé. Année après année, le succès de l’enseignement privé s’affirme. Selon une note du ministère de l’Education, relayée le 2 février 2017 par l’AFP, la proportion d’élèves de maternelle et de primaire scolarisés dans l’enseignement privé (sous et hors contrat) a encore augmenté cette année et est passée à 13,7 % (contre 13,5 % des inscriptions en 2015-2016). Idem pour les collèges privés qui ont inscrit 6.400 élèves supplémentaires (+0,9 %) à cette rentrée et accueillent désormais 21,5 % des collégiens (contre 21,3 % en 2015-2016). 20 Minutes analyse les raisons du succès de l’enseignement privé auprès des familles dans notre papier ci-dessous.

Les 7 raisons qui expliquent l'afflux d'élèves dans l'enseignement privé https://t.co/Ge5NLCGjTZ pic.twitter.com/OzJ3X3e2cN — 20 Minutes (@20Minutes) February 2, 2017

« Nous avons 7 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, et on continue à accepter des gens qui arrivent ? ». EN PARTIE FAUX

Marine Le Pen évalue le nombre de chômeurs à 7 millions. En prenant la fourchette la plus haute, il y a environ 6 millions de chômeurs (en cumulant les catégories A, B, C, D et E de Pôle emploi, c’est-à-dire en comptant les personnes inscrites à Pôle emploi qui ont une activité ou qui sont en formation, et pas seulement celles en recherche active d’emploi). Selon l’Insee, le nombre chômeurs est de 2,8 millions de personnes. Le nombre de pauvres varie en fonction des critères d’évaluation. En 2014, 8,8 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté selon l’Insee, c’est-à-dire avec moins de 1.008 euros par mois, 60 % du revenu médian dans l’Hexagone.

« L’Aide médicale d’Etat c’est un milliard d’euros par an ». CHIFFRE GONFLE

Marine Le Pen gonfle ce chiffre à propos de l’Aide médicale d’Etat (AME) qu’elle souhaite supprimer. La candidate se base probablement sur un chiffre avancé par le député LR Claude Goasguen. Dans un rapport annexé au budget 2016, l’élu du XVIe arrondissement de Paris estime que « le gouvernement minore au maximum la ligne budgétaire pour ne pas avoir de polémique sur le dos ». Il chiffre le coût annuel de l’AME à 1,1 milliard d’euros en 2016, contre 1 milliard en 2015. Le ministère de la Santé avance un coût de 744,5 millions pour 2016.

Quand Le Pen assure qu'Obama a interdit d'entrée aux Etats-Unis les ressortissants d'un pays ciblé. FAUX

David Pujadas a interrogé la candidate à la présidentielle sur le «muslim ban» de Donald Trump, un décret interdisant l'entrée aux Etats-Unis pour les ressortissants de sept pays. Marine Le Pen a repris un argument erroné déjà utilisé par Kellyanne Conway, conseillère du président américain, en affirmant que Barack Obama avait lui aussi interdit de territoire les ressortissants d'un pays ciblé. L'administration Obama a en réalité ordonné en 2011 un réexamen de la situation des 58.000 Irakiens résidents aux Etats-Unis après l'arrestation de deux Irakiens et accru les contrôles des demandeurs de visa originaires d'Irak. Mais l'entrée aux Etats-unis n'a pas été interdite à l'ensemble des Irakiens, comme le souligne la revue Foreign Policy

Marine Le Pen a affirmé que tous ses enfants avaient, comme elle, été scolarisés dans le public. FAUX.

En 2014, le Courrier de l’Ouest r elevait que sa fille de 15 ans était scolarisée dans un établissement catholique à Nyoiseau dans le Maine-et-Loire.

Mots-clés :