Politique

POLICE Près de 2.600 caméras mobiles vont prochainement être déployées au bénéfice des policiers et gendarmes, pour « apaiser les interventions et faire en sorte de rassurer les forces de sécurité », a annoncé ce jeudi le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux...

Bruno Le Roux a déclaré vouloir «apaiser les interventions» grâce à cette mesure. - G. Varela / 20 Minutes

20 Minutes avec AFP

Le débat sur les rapports entre la police et la population, notamment dans les quartiers, a été relancé parla violente interpellation dont a fait l’objet un jeune homme à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) la semaine dernière. Aussi, quelque 2.600 caméras mobiles « avec déclenchement automatique » vont prochainement être déployées au bénéfice des policiers et gendarmes, pour « apaiser les interventions et faire en sorte de rassurer les forces de sécurité », a annoncé ce jeudi le ministre de l’Intérieur Bruno Le Roux.

>> A lire aussi : Aulnay-sous-Bois : François Fillon estime que « les fautes doivent être sanctionnées » dans l’affaire Théo

« 2.000 caméras vont être déployées en police, 600 en gendarmerie, avec un déclenchement automatique », a déclaré le ministre au Sénat lors des questions au gouvernement. Leur expérimentation va comprendre un déclenchement obligatoire, a précisé le ministère de l’Intérieur.

Plus de sécurité lors des contrôles d’identité

Ce dernier a affirmé que le dispositif des caméras mobiles, ou caméras-piétons, était « bien plus opérationnel qu’un récépissé, qui entrainera (ît) une forme de lourdeur ». « Sommes-nous prêts demain à faire dans notre pays un fichier des personnes contrôlées dans nos quartiers ? Moi je ne m’y résous pas », a argumenté le ministre, comparant la mise en oeuvre du récépissé à une « chimère ». Selon lui, le « déclenchement automatique » dont seront dotées ces caméras et « qui va être celui prévu dans le cadre de la loi " Égalité et Citoyenneté " (…) va apporter un niveau de sécurité supplémentaire dans les contrôles d’identité et les interventions qui se passeront dans nos quartiers ».

Ces « caméras-piétons » ont été lancées à titre expérimental par la police et la gendarmerie après la création des zones de sécurité prioritaire (ZSP). La Direction générale de la police nationale avait salué « leur effet modérateur, unanimement constaté par les fonctionnaires ». Manuel Valls, alors Premier ministre, avait annoncé en octobre 2015 la généralisation en cinq ans de ce dispositif, qui vise à « jouer un rôle dissuasif dans la montée des tensions et aider à prévenir le passage à l’acte violent ».

Mots-clés :