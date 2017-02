L.C.

Il fallait s’y attendre. Le ton est monté lors du face-à-face entre Marine Le Pen et Najat Vallaud-Belkacem sur le plateau de L’Emission politique sur France 2 ce jeudi soir, à tel point que leurs échanges ont parfois été inaudibles. David Pujadas a eu beau intervenir à de nombreuses reprises, tentant de distribuer la parole aux deux femmes, le débat a été très tendu et ponctué de nombreuses interruptions.

Ministre de l’Education depuis 2014, la socialiste Najat Vallaud-Belkacem est régulièrement prise pour cible par des membres du Front national. Lors de la soirée électorale du premier tour des élections municipales en 2014, les deux femmes politiques avaient déjà eu un débat très animé.

#LEmissionPolitique L'échange entre @najatvb et @MLP_officiel génère + de 1200 Tweets par minute. L'engagement max de la soirée @franceinfo pic.twitter.com/qpOH1PHEzJ

Une grande partie de ce débat a porté sur l’éducation. La ministre a accusé la candidate à la présidentielle de vouloir organiser « un tri sélectif des élèves ».

En face, Marine Le Pen s’est dite favorable à ce que « 50 % du temps d’enseignement à l’école primaire soit consacré à l’apprentissage du français ». La candidate frontiste en a également profité de ce face-à-face avec la ministre pour fustiger le bilan du gouvernement.

Madame Le Pen, moi j'aime la République et quand on aime la République, on l'enseigne ! #LEmissionPolitique pic.twitter.com/xUO4SM1fYg