PRESIDENTIELLE Marine Le Pen, candidate du Front national à l'élection présidentielle, est l'invitée de «L'Emission politique» sur France 2 ce jeudi soir...

Marine Le Pen sur le plateau de - Thomas SAMSON / AFP

Anne-Laëtitia Béraud et Laure Cometti

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

Marine Le Pen est candidate du Front national à l’élection présidentielle qui aura lieu les 23 avril et 7 mai.

La candidate a lancé sa campagne à Lyon ce week-end lors d’un grand raout.

Marine Le Pen arrive en tête des intentions de vote au premier tour de l’élection présidentielle, selon un sondage Harris interactive diffusé mercredi.

23h12: Fin de l'émission avec le billet de la chroniqueuse Charline Vanhoenacker

23h05: L'émission se termine sur un sondage sur l'intervention de Marine Le Pen, commenté par la candidate

23h00: Marine Le Pen parle d'«une fuite des élèves vers les écoles privées»

VERIFICATION. PLUTOT VRAI . Cet afflux d'élèves dans le privé est expliqué dans notre papier ci-dessous

Les 7 raisons qui expliquent l'afflux d'élèves dans l'enseignement privé https://t.co/Ge5NLCGjTZ pic.twitter.com/OzJ3X3e2cN — 20 Minutes (@20Minutes) February 2, 2017

22h55: La passe d'armes entre la ministre PS de l'Education et Marine Le Pen continue

Les gens «fuient l'école publique» dit à Marine Le Pen à Najat Vallaud-Belkacem, qui réfute. «Vous êtes tellement socialiste, que vous pensez que tout se règle à coup de fric», lance encore Marine Le Pen à Najat Vallaud-Balkacem. Marine Le Pen revient sur sa proposition de suppression du collège unique et la revalorisation de l'enseignement professionnel.

22h50: Marine Le Pen a qualifié Benoît Hamon d'«islamo-gauchiste».

CONTEXTE. Lors de la primaire de la Belle alliance populaire, le camp de Manuel Valls avait utilisé cet argument pour critiquer l'ancien ministre de l'Education. Malek Boutih avait ainsi déclaré dans nos colonnes que le candidat était «en résonance avec avec une frange islamo-gauchiste».

Malek Boutih attaque violemment @benoithamon qui est, selon lui, «en résonance avec une frange islamo-gauchiste» https://t.co/hiJ4PkgLOV pic.twitter.com/d0GJxLy5A4 — 20 Minutes (@20Minutes) January 24, 2017

22h45: 20 minutes de débat entre la ministre PS Najat Vallaud-Belkacem et Marine Le Pen

La ministre critique le programme FN sur l'éducation et explique que la candidate FN veut «une France communautariste» et «abaisse l'école publique».

Marine Le Pen raille des «délires idéologues» et les «dérives totalitaires» du PS et traite Benoît Hamon, le vainqueur de la primaire PS, d'«islamo-gauchiste». «Je suis pour la liberté d'enseignement» dit Marine Le Pen et estime que la gauche veut revenir dessus. «Nous ce que l'on veut faire, c'est des petits Français, qui parlent le français» dit la présidente du FN.

22h44: «Chaque année, la France perd 8 milliards d'euros sur ce qu'elle verse à l'UE» dit Marine Le Pen

"Chaque année, la France perd 8 milliards d'euros sur ce qu'elle verse à l'Union européenne." #LEmissionPolitique — Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 9, 2017 VERIFICATION. SOUS-ESTIME.

9,4 milliards d'euros, contre 7,1 milliards en 2011. Selon le Marine Le Pen fait probablement une soustraction entre ce que la France verse à l'Union européenne au titre de la contribution au budget européen, et ce qu'elle reçoit de Bruxelles. Il est vrai que la France, comme d'autres Etats membres, verse plus qu'elle ne reçoit de l'UE. En 2013, le solde entre versements et subventions reçues par la France était de, contre 7,1 milliards en 2011. Selon le ministère de l'Economie , la France a contribué au budget 2015 de l’Union européenne à hauteur de 21 milliards d’euros (22,6 milliards si l’on ajoute les droits de douane et les cotisations sucre). En 2015, le solde budgétaire opérationnel européen était de -5,5 milliards d'euros selon les données publiées par Bruxelles.(source: http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_fr.cfm)

22h35: Marine Le Pen juge «peu admissible» que des étudiants étrangers restent travailler en France



CONTEXTE

Selon des chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur en 2012, un tiers des étrangers venus étudier en France en 2002 est resté en France en 2012.

22h26: Une cheffe d'entreprise Nathalie Gal interroge Marine Le Pen sur la monnaie unique

Nathalie Gal dirige une entreprise de tannerie «made in France» en Haute-Vienne, mais trouve des cuirs à l'étranger, à la déception de Marine Le Pen. Pour elle, sortir de l'UE mènerait à «une augmentation des coûts de 16 à 20%».

Nathalie Gal dirige une entreprise de tannerie made in France en Haute-Vienne https://t.co/oDTbv6Cyq3 #LEmissionPolitique pic.twitter.com/g1G4YiqGGX — L'Emission politique (@LEPolitique) February 9, 2017

«Les financiers sont souvent animés par la cupidité», argue la candidate qui avance ses propositions économiques, notamment celle de «baisser l'impôt sur les sociétés, avec un taux intermédiaire à 24%.»

22h17: Patrice Bessac, maire communiste de Montreuil (Seine-Saint-Denis) demande à Marine Le Pen s'il va dévoiler les femmes qui portent librement le voile

«Est-ce que vous allez arracher le voile de Latifa Ibn Ziaten (la mère d'une victime du terroriste Mohamed Merah) ?» demande Patrice Bessac à la candidate.

«Le voile islamique est un acte de soumission de la femme» dit Marine Le Pen.

La candidate attaque ensuite le maire:«vous avez accepté de vous soumettre aux revendications religieuses de toutes formes », puis lui parle d'une mosquée radicale supposément sur sa commune. «Parce que vous avez reculé sur la laïcité, vous nous mettez dans la situation de devoir rappeler la laïcité» lance Marine Le Pen à Patrick Bessac.

22h08: Christelle Marcerou, 45 ans, une femme chômeuse de catégorie C (qui a travaillé plus de 78 heures dans le mois mais recherche un emploi), interroge Marine Le Pen sur le chômage des seniors

Cette femme dit la complexité de retrouver du travail quand on est au chômeur. Elle dit avoir voté pour Marine Le Pen en 2012 mais qu'elle n'est le refera pas.

22h06: Marine Le Pen et la Manif pour tous

La candidate se dit tout d'abord opposée à la GPA. Elle se dit contre le mariage homosexuel, préférant l'idée d'une union civile. «Je suis contre le mariage pour tous. Je considère que la filiation doit rester le fait d'un père et d'une mère» dit-elle.

Et non, Marine Le Pen n'a pas défilé au côté de la Manif pour tous, qui a défilé contre la loi instituant le mariage homosexuel.

22h02: «Les clandestins doivent rentrer chez eux, ils n'ont rien à faire en France» rappelle la candidate

Elle rappelle son voeu de supprimer l'Aide médicale d'Etat (AME).

«Je veux que la loi de 2004 sur les signes ostensibles à l'école soit élargie à l'espace public», dit la candidate. Elle souhaite interdire les signes religieux ostensibles dans l'espace public.

Mais qui est Patrick Buisson ?

Cinq révélations chocs sur Patrick Buisson http://t.co/K1YReMwrw2 pic.twitter.com/0AUfECDnGr — 20 Minutes (@20Minutes) March 17, 2015 L'identité de l'invité surprise a visiblement surpris Marine Le Pen. Il s'agit de Patrick Buisson. Voici un article pour en savoir plus sur cet ex-conseiller de l'ombre de Nicolas Sarkozy :

21h55: Patrick Buisson, idéologue d'extrême droite et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, va interroger Marine Le Pen

Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est patriote? lui demande l'ancien conseiller élyséen. La candidate estime que l'on est patriote si l'on souhaite le «peuple libre». Elle fustige le candidat de «France insoumise car «il ne veut pas maîtriser nos frontières»

21h54: Marine Le Pen fustige «la naturalisation automatique par le mariage»



VÉRIFICATION. FAUX, il n'y a pas d'effet automatique



«Le mariage avec un Français n'a pas d'effet automatique sur la nationalité», peut-on lire sur le site Service Public. Il faut remplir plusieurs critères pour être naturalisé français(e) après un mariage avec un(e) Français(e) : le mariage doit avoir duré au moins 4 ans, il faut être en séjour régulier en France et justifier d'une connaissance suffisante de la langue française. Enfin, les personnes condamnées pour un crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme ou à une peine d'au moins 6 mois de prison sans sursis (quelle que soit l'infraction) ne peuvent être naturalisées.

21h53: «Je suis contre la double nationalité extra-européenne»

21h43: Reportage sur Marine Le Pen rencontrant des personnes dans un centre de formation

Plusieurs personnes la contredisent sur ses propositions pour «donner une priorité à l'emploi des Français». Marine Le Pen estime «que l'on va chercher des personnes à l'étranger pour travailler (ici) à bas coût». «Je trouve ça naturel qu'un pays réserve ses emplois à ses compatriotes», dit la dirigeante du FN.

«Tirer les salaires à la baisse et c'est tout le monde qui se retrouve au SMIC», estime-t-elle.

21h35: Marine Le Pen interrogée sur son programme économique

La candidate se dit favorable au protectionnisme, au rétablissement des droits de douane, au «patriotisme économique», «c'est à dire de réserver la commande publique aux des entreprises françaises».

Elle dit à plusieurs reprises que son modèle est Donald Trump, le nouveau président des Etats-Unis.

«Nous sommes victimes d'un dumping monétaire», juge-t-elle encore.

21h32: «Nous avons 7 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, et on continue à accepter des gens qui arrivent ?» dit Marine Le Pen

VERIFICATION. PLUTOT FAUX

Marine Le Pen évalue le nombre de chômeurs à 7 millions. En prenant la fourchette la plus haute, il y a environ 6 millions de chômeurs (en cumulant les catégories A, B, C, D et E de Pôle emploi, c'est-à-dire en comptant les personnes inscrites à Pôle emploi qui ont une activité ou qui sont en formation, et pas seulement celles en recherche active d'emploi). Selon l'Insee, le nombre chômeurs est de 2,8 millions de personnes.

Le nombre de pauvres varie en fonction des critères d'évaluation. En 2014, 8,8 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté selon l'Insee, c'est-à-dire avace moins de 1.008 euros par mois, 60% du revenu médian dans l'Hexagone.

21h28: Question sur le nucléaire

Marine Le Pen se dit favorable au nucléaire tout en développant les recherches sur les énergies renouvelables et la filière hydrogène.

21h24: Question sur le revirement de la candidate sur la peine de mort

Cela touche à des convictions intimes (..) notamment religieuses, estime Marine Le Pen qui évoque sa proposition de référendum d'initiative populaire, déclenché après 500.000 signatures de citoyens.

21h23: «L'Aide médicale d'Etat c'est un milliard d'euros par an»

Marine Le Pen veut supprimer l'Aide médicale d'Etat qui coûte selon elle un milliard d'euros.

VERIFICATION. FAUX, Marine Le Pen gonfle ce chiffre.

Elle se base probablement sur un chiffre avancé par le député LR Claude Goasguen. Dans un rapport annexé au budget 2016, l'élu du XVIe arrondissement de Paris estime que «le gouvernement minore au maximum la ligne budgétaire pour ne pas avoir de polémique sur le dos». Il chiffre le coût annuel de l'AME à 1,1 milliard d'euros en 2016, contre 1 milliard en 2015. Le ministère de la Santé avance un coût de 744,5 millions pour 2016.

21h16: Question sur les arrivées de bateaux de migrants, que Marine Le Pen souhaitait repousser en 2011

Une vidéo d'une interview en 2011 est passée, durant laquelle Marine Le Pen dit que les bateaux de migrants peuvent être repoussés.

«Monsieur Pujadas, je ne suis pas un monstre» se défend Marine Le Pen.

Marine Le Pen estime qu'il y a trop d'immigrés: «Nous avons 7 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, et on continue à accepter des gens qui arrivent ?»

«Si on amène (les migrants) on ne pourra plus jamais les renvoyer» estime la candidate.

21h08: Question sur les emplois douteux d'assistants parlementaires au Parlement européen

«Nous combattons l'UE et ils ne le supportent pas», se défend la candidate. Elle réfute tout lien avec l'affaire Fillon. «Les Français font la différence entre François Fillon et moi», dit Marine Le Pen.

«Le Parlement européen se sert d'«affaires» pour nous gêner dans notre mandat», dit la candidate.

«Chez nous, même les gardes du corps font de la politique», argue Marine Le Pen.

Embêtée sur la question de ses assistants parlementaires au Parlement européen, Marine Le Pen préfère changer de sujet : elle évoque les soupçons de conflits d'intérêts entre François Fillon et l'assureur Axa. 20 Minutes fait le point ici :

Affaire Fillon: François Fillon déclare avoir conseillé Axa et relance les soupçons de conflit d'intérêts https://t.co/15txyq4z4b pic.twitter.com/oI9f5PziWm — 20 Minutes (@20Minutes) February 7, 2017 Marine Le Pen dit jeudi sentir «une sale odeur de trafic d'influence» et de «conflit d'intérêts» au sujet de la mission de conseil effectuée par François Fillon auprès de l'assureur Axa, un des clients de sa société «2F Conseil». «Il y a derrière tout ça une sale odeur de trafic d'influence peut-être, de conflit d'intérêts à tout le moins», dit-elle.

21h02 : Première question à la candidate FN sur sa réaction à propos de l'affaire d’un jeune violenté à Aulnay-sous-Bois par des policiers

Elle est interrogée sur Théo, du nom du jeune homme de 22 ans gravement blessé lors de son interpellation à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), le 2 février. « Evidement on a de la compassion pour [la victime] », dit Marine Le Pen, qui évoque le rapport de l’IGPN, la police des polices, qui conclut non pas à un viol mais à un accident. Elle refuse le terme de «bavure».

Une question est posée sur le tweet de Jérôme Cochet, responsable de la communication du directeur de campagne frontiste David Rachline, qui a écrit sur Twitter, photos à l’appui : « L’une [Marine Le Pen] est au chevet des boucliers de la nation. L’autre [François Hollande] est au chevet des racailles. » Ce tweet a été depuis supprimé. Marine Le Pen n'adhère pas à ce jugement.

21h00: C'est parti !

20h45: Derniers préparatifs

20h40: Match de «désintox»... par des équipes politiques

Sur Twitter, l'équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon (France insoumise) annonce une «grande soirée désintox» ...

... quand l'équipe du Front national annonce elle aussi procéder à des vérifications et énoncer ses «vérités».

20h35: Des rapports pas vraiment au beau fixe entre Marine Le Pen et France

Entre la chaîne du service public et la dirigeante du FN, les relations ne sont pas au beau fixe. En octobre 2015, Marine Le Pen avait séché à la dernière minute sa participation à l’émission politique « Des paroles et des actes ». En octobre 2016, elle avait aussi interdit à Marion Maréchal-Le Pen de participer à « L’Emission politique ».

20h 30: Marine Le Pen est l’invitée de « L’Emission politique »

Suivez l’émission en direct avec nous dès 21 heures ce jeudi. Le député des Yvelines répondra aux questions de David Pujadas, Léa Salamé, Karim Rissouli et François Lenglet. Durant la séquence « Face-à-face politique », la candidate FN débattra avec la ministre de l’Education Najat Vallaud-Belkacem.

Dans une autre séquence, la candidate parlera avec deux Français.

