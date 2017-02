Politique

ENQUETE Marie et Charles ont été les attachés parlementaires de leur père...

François Fillon et sa femme Penelope le 25 novembre 2016 à Paris. - Francois Mori/AP/SIPA

Après les époux Fillon, ce sont deux de leurs enfants, Marie et Charles, qui vont être entendus ce jeudi par les enquêteurs dans le cadre du Penelope gate, révèle RTL. Marie et Charles Fillon étaient les attachés parlementaires de leur père lorsque ce dernier était sénateur de la Sarthe, entre 2005 et 2007.

Ainsi, les enfants Fillon vont devoir détailler auprès des enquêteurs leurs activités, qui leur valaient d’être rémunérés à hauteur de 84.000 euros brut. En tant qu’attachée parlementaire, Marie Fillon aurait perçu 57.084 euros brut jusqu’à la fin de l’année 2006 (3.800 euros brut mensuels pendant 15 mois). De son côté, Charles aurait été payé 4.800 euros brut mensuels pendant six mois.

François Fillon, lors de sa conférence de presse lundi, avaiat assuré que sa fille avait travaillé sur son livre. Toutefois, note RTL, Marie était stagiaire dans le cadre de ses études de droit.

