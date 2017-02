Politique

ELECTION « La France ne s’arrête pas de vivre entre 21h et 7h, notamment dans les services publics qui assurent une continuité », a déclaré le candidat de la gauche…

Le député des Yvelines Benoît Hamon, candidat à la primaire de la gauche, le 27 janvier 2017 à Lille - PHILIPPE HUGUEN / AFP

20 Minutes avec AFP

Benoît Hamon s’investit à fond dans sa campagne. Le candidat socialiste à l’élection présidentielle s’est levé aux aurores ce mercredi pour se rendre sur un chantier du métro parisien afin de « vanter la qualité de service public » en France et mettre en lumière les difficiles « conditions de travail ».

Le député des Yvelines, investi dimanche par son camp, a prévenu qu’il effectuerait « beaucoup de déplacements de nuit » durant la campagne présidentielle et jusqu’au premier tour le 23 avril.

« Renforcer » le compte pénibilité

« La France ne s’arrête pas de vivre entre 21 h et 7 h, notamment dans les services publics qui assurent une continuité », a souligné le député des Yvelines, en visite de 2 h à 3 h du matin à la station de métro Raspail sur la ligne 4. « Ça m’intéresse de voir comment on peut améliorer les conditions de ceux qui travaillent la nuit, surtout quand ce sont des situations extrêmement exposées à des tâches répétitives, à des cadences qui sont dures, au travail en extérieur », a-t-il poursuivi.

Échanges avec les ouvriers du chantier @Ligne4_RATP : pénibilité du travail de nuit et nécessité de sa prise en compte pour la #retraite pic.twitter.com/n6vFWJkDXv — Benoît Hamon (@benoithamon) February 8, 2017

« Il y a des métiers qui abîment les organismes et le compte pénibilité mis en œuvre sous le précédent quinquennat et qui doit se déployer maintenant, doit à mes yeux être renforcé afin que ceux qui ont eu un métier pénible puissent partir plus tôt à la retraite », a précisé Benoît Hamon, en exprimant sa volonté de parler « positivement » de « la France des invisibles ». L’actuel compte de prévention pénibilité, qui fait partie du compte personnel d’activité mis en place par la loi Travail votée en 2016, permet d’accumuler des points et de bénéficier en échange de formation, d’un temps partiel ou d’un départ anticipé à la retraite.

L’ancien ministre de l’Education a également réaffirmé son souhait de placer « la question sociale au cœur de l’élection présidentielle », en répondant à des problématiques concrètes du « quotidien des Français »

