C. Ape.

Soupçonnée d’avoir interféré dans la présidentielle américaine, la Russie chercherait-elle désormais à influencer le scrutin français ? RTL note qu’Emmanuel Macron, favori des sondages pour la présidentielle, fait l’objet d’articles dans des médias russes, dont Sputnik News et Russia Today. Une attention qui pose question.

« Les médias russes colportent des rumeurs dans l’élection française », tacle le Washington Post. La crédibilité de ces médias interroge également, alors qu’ils apparaissent dans un rapport du Parlement européen concernant la « guerre de désinformation et de propagande russe ».

Dans les colonnes d’Izvestia, vendredi, c’est le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, qui s’était exprimé au sujet du leader d’En marche !. Julian Assange a affirmé être en possession d'« informations intéressantes concernant l’un des candidats à la présidence française, Emmanuel Macron », selon des propos rapportés par la suite par Sputnik News.

Ces informations, sur lesquelles il ne donne pas de détails, auraient fuité lors du piratage russe des mails de Hillary Clinton et de John Podesta, son directeur de campagne. RTL rappelle que le nom de l’ancien ministre de l’Economie était mentionné en août 2015 par WikiLeaks, évoquant un échange au sujet de l’organisation d’un dîner entre Emmanuel Macron et Hillary Clinton.

Cet intérêt ne signifique qu’une chose pour Izvestia: Julian Assange « va jeter de l’huile sur le feu de la campagne présidentielle en France ». Même remarque du côté d’un journaliste de la BBC. « C’est peut-être une coïncidence, mais il est amusant que Julian Assange obtienne des fuites de mails qui nuisent aux candidats auxquels Moscou est opposé. Désormais, c’est au tour de Macron. »

Could be coincidence but funny how Julian Assange gets leaks of emails that hurt candidates who Moscow oppose. Now it's Macron's turn