INTERVIEW « 20 Minutes » a interrogé Alexandre Duyck, auteur d'un livre-enquête sur les rumeurs en politique...

Emmanuel Macron le 31 janvier 2017 à Paris. - CHAMUSSY/SIPA

Propos recueillis par Laure Cometti

Un trait d’humour pour riposter à une rumeur persistante. « Pour mettre les pieds dans le plat, si dans les dîners en ville, si dans les boucles de mails, on vous dit que j’ai une double vie avec Mathieu Gallet ou qui que ce soit d’autre, c’est mon hologramme qui soudain m’a échappé mais ça ne peut pas être moi ! », a lancé Emmanuel Macron ce lundi lors d’un meeting de ses soutiens au théâtre Bobino, à Paris. Deux jours plus tôt, le député LR Nicolas Dhuicq déclarait au site russe Sptunik que le fondateur du mouvement En Marche était soutenu par « un très riche lobby gay ».

Sans prononcer les mots homosexualité ou bisexualité, le candidat à la présidentielle a nommé le PDG de Radio France avec qui des rumeurs lui prêtent une liaison. Il avait déjà nié avoir une « double vie » en novembre dernier lors d’une émission organisée par Mediapart. L’ancien locataire de Bercy n’est pas le premier à faire les frais d’une rumeur. « 20 Minutes » a interrogé le journaliste Alexandre Duyck, auteur du livre-enquête La République des rumeurs (Flammarion).

Une rumeur est-elle toujours intentionnelle ?

Je dirais que oui. La rumeur relève forcément d’une volonté de nuire, de salir une réputation. Comme Emmanuel Macron, beaucoup de personnalités politiques ont été visées par des rumeurs sur leur homosexualité ou bisexualité, ce qui soit dit en passant est consternant, comme si l’homosexualité posait problème. Martine Aubry en a fait les frais par exemple.

Est-il habile d’évoquer publiquement les rumeurs dont on fait l’objet ? Ne risque-t-on pas de lui donner du poids ?

Souvent, les personnalités politiques ne savent pas quoi faire face à une rumeur. Ils peuvent soit se taire, soit l’exposer publiquement. Emmanuel Macron a choisi lundi d’exposer cette rumeur lors d’un débat public. Martine Aubry avait elle aussi pris les devants dans une interview. Dominique Baudis, accusé de pédophilie, avait choisi d’en parler lors d’un journal télévisé avec Claire Chazal.

Cette stratégie est à double tranchant. Cela part d’une bonne idée, car se taire laisse planer le soupçon, tandis qu’en parler publiquement peut montrer que l’on n’a rien à cacher. En même temps, cela donne une audience supplémentaire à la rumeur. Lorsque Dominique est passé chez Claire Chazal, il a été estimé que son intervention avait multiplié par dix l’audience de la rumeur. Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, le même mécanisme est décuplé.

Sont-ce toujours les mêmes qui sont visés par des rumeurs ?

Les femmes et les jeunes hommes politiques sont un peu plus ciblés par des rumeurs. Très peu de personnalités politiques sont exemptées, à l’instar de Michel Rocard et de Raymond Barre, sur qui la rumeur avait peu de prises. Emmanuel Macron est une cible privilégiée de rumeur sur sa sexualité car il est jeune, beau, élégant. C’était couru d’avance qu’une telle rumeur allait lui tomber dessus.

Raymond Barre et Michel Rocard sont d’« une autre époque » politique… Les personnalités politiques sont-elles aujourd’hui plus exposées ?

Les chaînes d’information en continu et les réseaux sociaux amplifient l’écho des rumeurs, de même que la règle « une info + un démenti = 2 infos ». la pipolisation des politiques joue aussi, car on n’hésite plus à les affubler des rumeurs qui circulent déjà sur les stars. Les réseaux sociaux permettent toutefois aux personnalités de démentir plus facilement une rumeur.

Dans les années 1960, des scientifiques américains ont établi que les rumeurs prennent mieux dans deux types de contexte : une crise économique et un climat de défiance envers les médias traditionnels et la classe politique. On peut dire qu’actuellement les deux facteurs sont réunis. En plus des théories du complot se propagent.

Vous écrivez que le sexe et l’argent sont les deux piliers de la rumeur en politique. Peut-on ajouter la religion, au regard des rumeurs ayant circulé sur les liens supposés entre des candidats des primaires et l’islam radical ?

La rumeur prend quand elle est dans l’air du temps. Les attentats ont créé un climat qui favorise l’émergence de rumeurs sur une supposée complaisance envers l’islamisme.

François Fillon a utilisé un soupçon de théorie de complot pour se défendre lundi, comme d’autres personnalités politiques.

Les politiques sont victimes de rumeurs mais aussi vecteurs de rumeurs. Ils en balancent sur leurs adversaires, sur les journalistes, pour nuire ou pour faire diversion.

