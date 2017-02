Politique

REACTIONS Réunis ce week-end à Lyon pour des «assises présidentielles», des militants et élus frontistes confient leur optimisme à propos de cette année électorale...

La présidente du Front national Marine Le Pen lors d'Assises présidentielles du parti le 4 février 2017 à Lyon - CHAMUSSY/SIPA

De notre envoyée spéciale à Lyon (Rhône),

« La situation catastrophique du pays donne raison à Marine Le Pen. Cette année, ce sera son année, j’en suis sûre ». Comme Béatrice, sympathisante frontiste venue de région parisienneà Lyon ce week-end pour les « assises présidentielles » du FN, plusieurs militants confient ce samedi à 20 Minutes leur optimisme. Selon eux, Marine Le Pen peut tout à fait être victorieuse à l’élection présidentielle dans trois mois.

Deuxième fois candidate à l’Elysée, Marine Le Pen bénéficierait en 2017 d’un climat favorable pour emporter le suffrage des électeurs. « Par rapport à la présidentielle de 2012, la situation a totalement changé : les peuples ont voté le Brexit, Donald Trump, ils ont dit "non" au référendum italien. Ils en ont marre des élites et du système. Et en France, la droite et la gauche ont explosé », liste Jean-Lin Lacapelle, vice-président du groupe FN au conseil régional d’Ile-de-France. « Ils veulent la rupture qu’incarne Marine Le Pen et en 2017 ça va passer », argue le responsable du pôle « mobilisation militante » de l’équipe de campagne Marine Le Pen.

« Depuis 2012, Marine Le Pen a su s’entourer »

Un autre terreau, celui de la sécurité, serait supposément acquis à la candidate. « Avoir des attentats comme au Louvre [des militaires attaqués vendredi], ce n’est pas possible. Il faut mettre un coup d’arrêt et je pense que les Français veulent ça et iront voter Marine Le Pen en mai », avance Sylvie, une militante quinquagénaire.

La mue du parti en une structure plus professionnelle est aussi mise en avant pour faire la différence cette année. David Rachline, directeur de la campagne de Marine Le Pen, insiste sur « le tissu d’élus et d’experts » à l’œuvre pour formuler un projet « crédible ».

Un commentaire abondé par un adjoint municipal du sud de la France voulant rester anonyme. « Depuis 2012, Marine Le Pen a su s’entourer de cadres. Elle a vraiment travaillé le volet économique du programme qui est crédible aujourd’hui pour répondre au diktat de Bruxelles », estime ce militant FN depuis plus de cinq ans.

« Marine Le Pen présidente de la France en 2017, j’y crois dur comme fer », lance enfin la conseillère municipale et communautaire de Saint-Quentin (Aisne) Christine Ledoray. « Et ce pour plusieurs raisons : depuis 2012, Marine Le Pen a appris au FN. Les gens se sont rendu compte qu’ils s’étaient appauvris à cause de la mondialisation. Et malheureusement les événements dramatiques ont donné raison à sa politique sécuritaire. Même des artistes nous rejoignent car ils n’en peuvent plus de ce système socialo-bobo. Donc oui, la victoire de Marine Le Pen c’est possible », estime l’élue municipale.

