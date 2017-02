Politique

PENELOPEGATE Jeudi soir, France 2 a dévoilé dans «Envoyé spécial» une interview que Pénélope Fillon avait accordée au «Telegraph» en 2007...

Penelope Fillon en mai 2007, interviewée par le «Sunday Telegraph». - SUNDAY TELEGRAPH/ENVOYE SPECIAL

Martin Guimier

« Je n’ai jamais été son assistante ou quoi que ce soit de ce genre ». Lorsque Penelope Fillon prononce cette phrase en 2007, dans le cadre d’uneinterview accordée au journal britanniqueThe Telegraph, cela fait au moins quatre ans qu’elle est salariée en tant qu’attachée parlementaire de son mari. Si cette révélation explosive met (encore) un peu plus à mal la défense de François Fillon dans l’enquête sur l’emploi fictif présumé de son épouse, certains internautes se sont émus d’une femme qui « leur a sincèrement fait de la peine », voire qui selon eux « n’était pas au courant être salariée de son mari ».

C'est à se demander si Penelope était seulement au courant être salariée de son mari... Elle répond avec une telle candeur ! #EnvoyeSpecial — Arnaud Rabany (@arnorayban) February 2, 2017

« Victime d’un système mis en place par son mari »

Certains évoquent même une « trahison » de François Fillon à l’égard de sa femme après les explications de cette dernière : « Je me suis rendu compte que si je n’avais pas eu le dernier [enfant], je serais sûrement allé chercher un travail », explique-t-elle. « J’ai réalisé que mes enfants me voyaient uniquement comme une mère […] Je me suis donc dit : Je ne suis pas stupide, cela va me permettre de travailler et de penser à nouveau ».

Après #EnvoyeSpecial j'ai ressens de la tristesse pour #PenelopeFillon. Ça crève les yeux qu'elle n'était pas au courant. Quelle trahison. — Diane (@DianeArtemis15) February 2, 2017

En fait je trouve la position de penelope assez triste. A moins que ce ne soit une posture. Mais elle semble sincère. Trahie ? — Rose (@rosepiter) February 2, 2017

Au regard du reportage #EnvoyeSpecial #PenelopeFillon est-elle responsable?N'est-elle pas la victime d'un système mis en place par son mari? — Patricia Balme (@BalmePatricia) February 2, 2017

Passe d’armes entre Cécile Duflot et Audrey Pulvar

L’ancienne ministre du Logement a estimé que Penelope Fillon, dont les propos « respirent la sincérité et la tristesse » devrait être « soutenue et protégée » :

La violence personnelle de ce qu'elle est susceptible de vivre en ce moment est donc incroyable. Elle devrait être soutenue et protégée. 4/4 — Cécile Duflot (@CecileDuflot) February 2, 2017

Ce qui a engagé une passe d’armes amicale avec l’animatrice Audrey Pulvar, qui explique que « c’était son choix » que de s’occuper de ses enfants.

@CecileDuflot @W_Chloe Avoir des enfants interdit aux femmes de travailler,de s'épanouir,d'avoir 1 vie?! En l'occurrence,c'était son choix. — Audrey PULVAR (@AudreyPulvar) February 2, 2017

@CecileDuflot 🙃 Franchement : 1 femme intelligente,diplômée,plutôt à l'aise... D millions de femmes en situation moins favorable font face. — Audrey PULVAR (@AudreyPulvar) February 2, 2017

