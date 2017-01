Politique

#PENELOPEGATE Le candidat LR à la présidentielle a précisé qu’il ne se présenterait pas si jamais il était mis en examen…

François Fillon sur TF1, le 3 janvier 2017. Crédit Witt - SIPA

Au cœur de la tourmente, François Fillon est revenu ce jeudi sur ce que l’on nomme le #PenelopeGate. Sur le plateau du JT de TF1, le candidat à la présidentielle a jugé « abjectes » les accusations visant sa femme, qui travaille pour lui « depuis toujours ».

Dans un premier temps, le Sarthois a répondu par l’affirmative à la question de Gilles Bouleau, lui demandant si son épouse avait travaillé pour lui. Il a expliqué que sa femme a travaillé à ses côtés comme attachée parlementaire entre 1997 et 2007, avant une parenthèse alors qu’il était à Matignon, puis après 2012. Depuis 2013, plus aucun membre de sa famille ne travaille pour lui, a souligné le candidat de la droite et du centre à la présidentielle. « Il m’est arrivé de rémunérer mes enfants, avocats, pour des missions », a révélé François Fillon.

Ma femme travaille pour moi depuis toujours. Elle a corrigé mes discours. Son travail est réel @TF1LeJT #PenelopeGate @FrancoisFillon pic.twitter.com/zybNycUqMN — Julien Beaumont (@julbeaumont) January 26, 2017

« J’ai le cuir épais », a-t-il tonné, avant de louer les qualités de sa femme. « Vous ne savez pas combien elle souffre. Je l’aime et je la protégerai. Je dis à tous ceux qui s’en prendront à elle qu’ils me trouveront en face », a prévenu François Fillon.

Emploi fictif

« Tout le monde le savait… Pourquoi cette affaire explose à quelques mois de l’élection présidentielle ? » s’est-il interrogé. « Je savais qu’en me présentant à l’élection présidentielle j’allais affronter toutes les calomnies, mais pas celle-là, pas celle qui consiste à attaquer ma femme pour m’atteindre », a-t-il déclaré, et, « à l’évidence, pour essayer de m’abattre comme candidat à l’élection présidentielle ».

« Il n’y a qu’une seule chose qui m’empêcherait d’être candidat, c’est si c’est mon honneur était atteint, si j’étais mis en examen », a-t-il précisé.

Depuis que j'ai été désigné c'est une avalanche de calomnies. Je n'ai pas de regret. Le travail fourni a été un travail effectif. @TF1LeJT pic.twitter.com/d2toZeiiS6 — Julien Beaumont (@julbeaumont) January 26, 2017

Une enquête a été ouverte mercredi par le parquet national financier pour « détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel », après les révélations du Canard enchaîné sur les rémunérations qu’aurait perçues Penelope Fillon.

Pendant huit ans, la femme de François Fillon aurait été payée comme attachée parlementaire de son mari ou du suppléant de celui-ci, selon l’hebdomadaire.

François Fillon a annoncé qu’il « portera plainte contre les journaux affirmant que sa femme avait un emploi fictif ».

François Fillon : "Bien sûr (je suis irréprochable), je respecte la loi. Il n'y a aucune transgression"#LE20H pic.twitter.com/VByb3AqYB3 — TF1 Le JT (@TF1LeJT) January 26, 2017

