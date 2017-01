Politique

PRESIDENTIELLE « Je ne soutiendrai jamais aucun candidat à aucune élection », a déclaré le producteur…

Le producteur et journaliste Emmanuel Chain dément tout soutien à Emmanuel Macron. - COLLOT

20 Minutes avec AFP

Il est « trop attaché » à son « indépendance de journaliste. » Le producteur et journaliste Emmanuel Chain s’est dit ce jeudi « stupéfait » de voir plusieurs médias lui attribuer un soutien à Emmanuel Macron dont il a loué le « pragmatisme » en présentant une conférence aux côtés du candidat à la présidentielle à Beyrouth, démentant « tout soutien à un candidat quel qu’il soit ».

« Je n’ai jamais soutenu et ne soutiendrai jamais aucun candidat à aucune élection quelle qu’elle soit. Je ne suis adhérent à aucun parti, ni d’En Marche ! ni d’aucun autre », a dit le patron de la société de production Elephant.

« Pas un seul journaliste ne m’a appelé pour vérifier »

« Comme je préside l’association des anciens élèves de HEC, lors d’une visite privée à Beyrouth ce vendredi, le directeur de l’Ecole supérieure des affaires, qui est un peu le HEC du Liban, m’a demandé de présenter une conférence sur l’économie française du XXe siècle lundi soir, en présence d’Emmanuel Macron », a-t-il raconté. « J’ai fait une courte présentation, où j’ai rappelé être attaché aux valeurs entrepreneuriales auxquelles Emmanuel Macron est attaché, et j’ai salué son côté pragmatique », a reconnu le journaliste et producteur. « Mais à aucun moment je n’ai marqué de soutien, ni dit que je lui souhaitais de gagner ! » a-t-il fait valoir.

À Beyrouth c'est Emmanuel Chain qui présente #Macron aux étudiants , et il est fan "Grand honneur" pic.twitter.com/5dTxXbcr0C — Camille Langlade (@CamilleLanglade) January 23, 2017

« Sur place, une journaliste a tweeté que je "chauffais la salle" pour Macron, et un média français a alors écrit que je soutenais Macron. Et dans cette course à l’info, plusieurs autres médias ont repris cette information sans la vérifier. Je l’ai découvert en rentrant mardi soir. Mais pas un seul journaliste ne m’a appelé pour vérifier », a-t-il déploré.

