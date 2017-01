Politique

POLITIQUE Avec 6,8 % des voix, l’ancien ministre de l’Education n’a pas les moyens de peser sur l’entre-deux tours…

Vincent Peillon, candidat à la primaire organisée par le PS, le 14 janvier 2017 à Paris. - CHAMUSSY/SIPA

D.B.

Y croyait-il lui-même ? Vincent Peillon n’a recueilli que 6,8 % des voix au premier tour de la primaire de la gauche, loin, très loin de Benoît Hamon et de Manuel Valls, tous deux qualifiés pour le second tour. Mais très loin aussi d’Arnaud Montebourg, qui a réalisé le triple de son score.

Ultime claque, Vincent Peillon n’a pas même pu aller au bout de son discours sur les chaînes d’informations : Benoît Hamon a pris la parole au même moment.

De cette ultime prise de parole de candidat, il ne restera qu’un non-choix. Entre Hamon et Valls, l’ancien ministre de l’Education ne tranchera pas. Tout juste indiquera-t-il qu’il demande à ses électeurs « d’amplifier leur mobilisation au second tour pour que le rassemblement soit le plus fort possible ».

Je remercie particulièrement mes électrices et électeurs qui ont su porter la position de rassemblement malgré les difficultés et tensions pic.twitter.com/dfTK8UgrAg — Vincent Peillon (@Vincent_Peillon) January 22, 2017

