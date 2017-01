Politique

RESULTATS Les finalistes Benoît Hamon et Manuel Valls obtiennent, selon des résultats partiels à 21h00 ce dimanche, 35,80% et 31,40% des voix...

Les portraits des sept candidats de la primaire de la gauche Jean-Luc Bennahmias, Benoit Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, Sylvia Pinel, Francois de Rugy, et Manuel Valls. - AFP

Benoît Hamon et Manuel Valls sont qualifiés pour le second tour de la primaire à gauche. Le député des Yvelines obtient 35,80 % et l’ex-Premier ministre 31,40 % des voix selon des résultats partiels annoncés à 21h par Thomas Clay, le président de la haute autorité des primaires citoyennes.

Ces résultats, qui incluent les votes de l’outre-mer et de l’étranger, portent sur 3.090 bureaux soit « un tiers » des bureaux, a souligné Thomas Clay.

Arnaud Montebourg arrive troisième, avec 17,95 % des voix, devant Vincent Peillon (6,74 %), François de Rugy (3,73 %), Sylvia Pinel (2,01 %) et Jean-Luc Bennahmias (1,02 %). Les blancs totalisent 0,75 % et les nuls 0,67 %.

Satisfaction à propos de la participation

Ces résultats partiels vont évoluer durant la soirée. Le nombre de votants se situe « entre 1,5 et 2 millions, sans doute plus proche de 2 millions », s’est félicité Thomas Clay.

« C’est un résultat qui est satisfaisant », a-t-il dit, précisant qu « un résultat affiné » serait communiqué « un peu plus tard dans la soirée ». La participation devrait toutefois être inférieure à celle de 2011 (2,7 millions).

