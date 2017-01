Politique

PRIMAIRE Le Premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis s'est dit satisfait de la participation au premier tour de la primaire à gauche...

Jean-Christophe Cambadélis le 8 décembre à Paris. - Francois Mori/AP/SIPA

Tout va bien au premier tour de la primaire à gauche, a assuré le Premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis ce dimanche à 20h au siège du parti, rue de Solférino.

Le patron du parti s’est félicité de la participation à ce premier tour et a remercié les électeurs et les bénévoles, affirmant par ailleurs que « 150.000 non adhérents ont décidé d’aller plus loin en se déclarant partenaires de la belle alliance populaire ». « Je salue tous les candidats qui ont fait honneur à la primaire », a ajouté Jean-Christophe Cambadélis, se félicitant : « Nous avons réussi ce premier tour de la primaire. Les résultats sont dans l’épure de ce que nous avions fixée [soit plus de 1,5 million de votants]. »

« Je suis persuadé que l’élection présidentielle n’est pas jouée »

« Dans ce monde fait d’incertitude et de danger, les forces de gauche […] forment un ensemble stable et durable dans une belle alliance », a-t-il précisé. « Face à la droite deFrançois Fillon […] face à une extrême droite qui progresse dans l’ombre […] face à la fragmentation, aux rancœurs […] ensemble nous montrons une autre possible pour l’avenir. »

« Je suis persuadé que l’élection présidentielle n’est pas jouée. La France doute, les Français regardent, ils n’ont pas fait leur choix », a ajouté le patron du PS. Dans son interview au Parisien, Jean-Christophe Cambadélis a estimé qu’avec « entre 1,5 et 2 millions » d’électeurs, le PS aurait « atteint [son] objectif ». Selon des estimations d’Elabe ce dimanche la participation est évaluée entre 1,7 et 1,9 million de votants.

