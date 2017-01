Politique

POLITIQUE «20 Minutes» a demandé à chacun des sept candidats un mot pour définir l’ancien ministre…

Benoit Hamon (député PS), candidat à l’élection présidentielle française (Primaire de la Gauche), lors d'un meeting au gymnase de l'Institut de la Federation Francaise de Judo, a Paris, le 18 Janvier 2017. - SIPA

B.D., T.L. pour la vidéo

Benoît Hamon arrive en tête du premier tour de la primaire de la gauche, avec 35,21% des voix selon les premiers résultats officiels. Mais comment le candidat est-il perçu par ses pairs?

20 Minutes a demandé à chacun des sept candidats - Benoît Hamon, Jean-Luc Bennahmias, Sylvia Pinel, François De Rugy, Manuel Valls, Arnaud Montebourg et Vincent Peillon - un mot pour définir chacun de leurs opposants… mais aussi eux-mêmes. Voici leurs réponses au sujet de l’ancien ministre de l'Education, Benoît Hamon.

Tous les Français inscrits sur les listes électorales au 31 décembre 2016 peuvent participer aux scrutins des 22 et 29 janvier, en versant un euro et en s’engageant à signer la phrase suivante : « Je me reconnais dans les valeurs de la gauche et de la République, dans le projet d’une société de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité, de justice et de progrès solidaire »​. Les étrangers et mineurs de plus de 16 ans encartés au Parti socialiste peuvent également voter.

