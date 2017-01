H. B. avec AFP

Elle avait été photographiée jeudi dernier prenant un café dans un restaurant de la Trump Tower. Marine Le Pen est revenue, ce lundi matin sur RTL, sur son séjour à New York. « C’est un déplacement privé. J’avais un certain nombre de gens à voir qui souhaitaient m’interroger et accessoirement participer à ce qui est en train de se passer en France », a-t-elle assuré.

« Vous savez que nous cherchons des financements partout, comme nous l’avons dit, et pourquoi pas aux Etats-Unis ? Ça ne paraîtrait pas complètement ahurissant », a déclaré la candidate à la présidentielle de 2017.

Far right French candidate Marine LePen is having coffee in Trump Tower right now. She wouldn’t say what she was doing there. h/t @srl pic.twitter.com/9YSC3e6Dl1