Politique

BIM Retrouvez les saillies des sept candidats qui s’affrontaient en direct lors du deuxième débat télé de la primaire à gauche, ce dimanche soir…

Vincent Peillon et Manuel Valls lors du deuxième débat de la primaire du PS, le 15 janvier 2017. - bertrand GUAY / AFP

L.C.

Il y a eu un plus de sport. Les sept candidats à la primaire organisée par la Belle alliance populaire ont un peu élevé le ton ce dimanche soir après un premier débat bien policé, voire ennuyeux, de l’aveu même des participants. En 2 h 40 d’échanges sur BFM TV, iTélé et RMC, Jean-Luc Bennahmias, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, Sylvia Pinel, François de Rugy et Manuel Valls se sont envoyé quelques piques ou ont laissé échapper des saillies inattendues.

>> Revivez la soirée du deuxième débat de la primaire organisée par le PS

20 Minutes vous propose de jouer à retrouver qui a prononcé les sept phrases ci-dessous. Un clic sur la déclaration et vous aurez la réponse !

>> Quel candidat de la primaire à gauche correspond le mieux à vos idées ? Testez notre boussole ici dans sa version optimisée ou ci-dessous.

Mots-clés :