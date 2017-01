Politique

DEBAT Le candidat du Front démocrate a encore fait le spectacle lors du deuxième débat de la primaire…

Jean-Luc Bennahmias le 15 janvier sur BFMTV. - Capture d'écran BFMTV

O. P.-V.

Jean-Luc Bennahmias est en train de consolider son statut de révélation de la primaire organisée par le PS en vue de la présidentielle. Le candidat du Front démocrate, centriste et écologiste, s’est exprimé lors du deuxième débat sur sa proposition de légaliser le cannabis, expliquant qu’il faut en finir avec « 40 ans d’hypocrisie ».

#PrimaireLeDebat « Je n’ai pas fumé de cannabis ce soir » assure @JlBennahmias sur BFMTV et RMC pic.twitter.com/Hju8ZVJ2AY — BFMTV (@BFMTV) 15 janvier 2017

Distinguant usage récréatif et thérapeutique, Bennahmias s’est lancé dans une diatribe pour montrer que les consommateurs sont nombreux quel que soit le milieu social. Alors que ses concurrents commençaient à avoir le sourire aux lèvres, la présentatrice Ruth Elkrief a tendu une perche fabuleuse au candidat centriste : « On ne va pas demander à chacun si vous en avez déjà fumé ! » « Ça m’est arrivé. Ok. Pas ce soir », a lancé Jean-Luc Bennahmias. Rire général en plateau.

