Politique

DEBAT Les sept candidats se retrouvent ce dimanche à 18h sur BFM TV, iTELE et RMC lors d'une deuxième débat…

Les candidats à la primaire de la gauche - Capture d'écran BFM TV

L.C., T.L.G. et O.P-V.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

L’ESSENTIEL

La primaire doit désigner le candidat socialiste (et alliés) pour la présidentielle

Sept candidats sont en lice : Manuel Valls, Vincent Peillon, Jean-Luc Bennahmias, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Sylvia Pinel, et François de Rugy

Le scrutin aura lieu les 22 et 29 janvier prochains

A LIRE AUSSI

>> A lire aussi : Primaire de la gauche : Tirage au sort, thématiques, enjeux… Tout savoir sur le deuxième débat

>> A lire aussi : Primaire à gauche: Ce qu'il faut retenir du premier débat

>> A lire aussi : Trois débats en une semaine, la primaire de la gauche risque-t-elle la surchauffe?

18h35: Vincent Peillon s'en prend à Valls sur les migrants

L'ancien ministre de l'Education reproche le ton ferme de Manuel Valls sur les migrants, qui avait critiqué en février dernier la politique d'ouverture d'Angela Merkel.

Première charge d'un candidat contre un autre : Peillon accuse Valls d'avoir voulu "faire la leçon à la chancelière" Merkel sur les réfugiés — Arthur Berdah (@arthurberdah) January 15, 2017

EXPLICATION.

Dans une interview à la presse allemande, le chef du gouvernement avait critiqué « la politique d’Angela Merkel d’ouverture des frontières ouvertes » :

Manuel Valls estime que la politique migratoire d'Angela Merkel n'est pas «tenable» https://t.co/AZ2olvbyvM pic.twitter.com/w6nB5BppaD — 20 Minutes (@20Minutes) February 12, 2016

18h30: «5.000 migrants sont morts en Méditerranée», avance François de Rugy

"L'union européenne doit financer le travail des ONG qui viennent en aide aux réfugiés en mer méditerranée" #PrimaireLeDebat — François de Rugy (@FdeRugy) January 15, 2017

VERIFICATION. VRAI

Plus de 5.000 migrants ont trouvé la mort depuis le début de l'année en traversant la Méditerranée pour rejoindre les côtes européennes, a indiqué en décembre l'ONU.

Il s'agit du bilan le plus lourd jamais enregistré alors même que le nombre de personnes ayant traversé la Méditerranée cette année (près de 360.000 selon l'Organisation internationale pour les migrations) a fortement diminué par rapport à 2015 (plus d'un million), selon l'ONU.

18h21 : « Nous n’avons pas été à la hauteur dans l’accueil des migrants », attaque Hamon

« Nous avons mené une politique généreuse », répond Manuel Valls.

EXPLICATION

Les candidats ont développé leurs propositions en matière d’accueil des réfugiés. Pour rappel, en 2016, l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) a enregistré 77 000 demandes d’asile, soit 10 % de plus qu’en 2015.

A titre de comparaison, c’est moins que l’Allemagne qui a accueilli 280.000 nouveaux demandeurs d’asile en 2016, après un record de 890.000 en 2015.

18h14: Voilà maintenant l'Europe.

«Nous devons mettre fin à l'austerité», assure Arnaud Montebourg, qui tacle au passage les promesses du Bourget non tenues par François Hollande. L'ancien ministre de l'Economie veut «ouvrir les hostilités» avec Bruxelles. «Je suis d'accord avec Arnaud, nous avons besoin d'investissement... Mais il faut arrêter de faire croire que c'est toujours la faute de l'Europe», répond Vincent Peillon.

#PrimaireLeDebat > "Je propose de dire clairement les choses à nos amis Turcs : ils ne pourront pas rentrer dans l'UE", lâche @manuelvalls pic.twitter.com/Z0RClUWpw8 — iTELE (@itele) January 15, 2017

18h06: Et on commence avec... Donald Trump

Jean-Luc Bennahmias renvoie déjà Laurence Ferrari dans les cordes. «Trump, vous l'aimez ou pas ? - Là n’est pas la question, je suis en train de vous le dire». Pour le reste, les candidats sont sensiblement d'accord sur le bouleversement de l'élection américaine.

«Trump, c'est une incertitude», estime Vincent Peillon. Arnaud Montebourg souhaite que la France ne soit pas «l'auxilliaire de l'empire». Hamon? «L'arrivée de Donald Trump crée un élement d'instabilité». Manuel Valls: «Aucune soumission à l'égard d'une grande puissance».

18h02: «Les punchlines sont les bienvenues ce soir», lance Laurence Ferrari

C'est vrai qu'on s'était un peu ennuyés jeudi dernier...

18h: C'est parti!

17h37: Vous avez des questions? On a des réponses. Enfin, on essaiera, n'hésitez pas.

17h30: Manuel Valls un poil tendu visiblement...

17h30: Comment va se dérouler le débat?

Ce débat de deux heures et demie sera animé par Ruth Elkrief (BFMTV), Laurence Ferrari (iTélé) et Laurent Neumann (RMC). Il traitera de sujets différents du premier, selon des règles de temps de parole légèrement distinctes. On vous en parle ci-dessous:

Primaire de la gauche: Tirage au sort, thématiques, enjeux... Tout savoir sur le deuxième débat https://t.co/6f6kbYveis pic.twitter.com/jQHLAMBkIE — 20 Minutes (@20Minutes) January 15, 2017

Déjà l’heure du deuxième débat. Trois jours après la première joute, les sept candidats à la primaire organisée par le Parti socialiste se retrouvent à l'antenne ce dimanche. Manuel Valls, Vincent Peillon, Jean-Luc Bennahmias, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Sylvia Pinel, et François de Rugy s’affrontent à partir de 18h ce dimanche sur BFMTV, iTELE et RMC, une semaine jour pour jour avant le premier tour.

Au programme, plusieurs grandes thématiques : « l’Europe et ses frontières », l’environnement, l’éducation, une question d’actualité pourtant sur la France « dans un monde nouveau ». Les candidats devront également s’exprimer sur la question « quel président de gauche ? », l’exercice du pouvoir et leur « ligne politique ».

Mots-clés :