INTERVIEW « 20 Minutes » va interviewer Arnaud Montebourg, candidat à la primaire organisée par le PS, et vous propose de lui transmettre vos questions…

Arnaud Montebourg à Glux en Glenne le 16 mai 2016 lors d'une une reunion avec ses colistiers afin de mettre en place une nouvelle strategie et motivee ses adherents pour son nouveau parti - Alain ROBERT/Apercu/SIPA

Posez vos questions à Arnaud Montebourg. La primaire organisée par le Parti socialiste se déroule les 22 et 29 janvier 2017 et sept candidats sont sur la ligne de départ. 20 Minutes va interviewer chaque candidat et vous propose de participer à cet exercice. Après Benoît Hamon et Jean-Luc Bennahmias, c’est au tour de l’ancien ministre du Redressement productif Arnaud Montebourg.

Né en 1962 à Clamecy dans la Nièvre, Arnaud Montebourg milite à l’Unef-ID dès le collège, avant de prendre sa carte au PS dans les années 1980. Elu député de Saône-et-Loire de 1997 à 2012, il est alors nommé ministre de l’Economie et du Redressement productif. En poste jusqu’en août 2014, il est débarqué du gouvernement pour ses positions critiquant l’orientation économique de l’exécutif. Il a parallèlement été conseiller général (2008-2015) et président (2008-2012) du Conseil général de Saône-et-Loire.

Après sa sortie du gouvernement, il suit une formation dans une école du commerce avant d’annoncer son retrait de la vie politique puis devenir vice-président du conseil de surveillance d'Habitat. Candidat à la primaire à gauche en 2017, il a déjà participé à la primaire PS de 2011 et a terminé 3e avec 17,19 % des voix. Défenseur du « patriotisme économique » et du « made in France », Arnaud Montebourg souhaite, dans son programme, « rendre 800 euros par an de pouvoir d’achat aux Français par une baisse de la CSG », ou encore « encadrer les salaires des patrons en les obligeant à augmenter les salaires de leurs employés s’ils souhaitent augmenter le leur ».

Favorable à l’abrogation de la loi Travail, Arnaud Montebourg souhaite aussi proposer « dès l’été 2017 » un « référendum sur une nouvelle République ».

Vous aimeriez interroger Arnaud Montebourg sur son programme politique, sa carrière ou sa campagne ? Demander des précisions sur l’une des propositions ci-dessus ? Il vous suffit de rédiger votre question dans les commentaires de cet article ou de nous l’envoyer via ce formulaire.

