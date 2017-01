Politique

Nicolas Sarkozy et François Fillon au siège de l'UMP le 2 décembre 2014 à Paris

C’était leur première rencontre depuis la fin de la primaire de droite, fin novembre. François Fillon a rencontré ce vendredi midi l’ex-président Nicolas Sarkozy. Les deux hommes se sont retrouvés à 13h autour d’un déjeuner dans les bureaux de l’ancien chef de l’Etat, rue de Miromesnil, à Paris.

« Ça s’est très bien passé, dans un climat convivial et constructif avec une volonté commune que la famille soit rassemblée pour la victoire en 2017 », a commenté l’entourage de Nicolas Sarkozy.

« Nicolas Sarkozy souhaite de toutes ses forces la victoire de François Fillon »

« Le déjeuner s’est déroulé dans un excellent climat », a renchéri l’entourage de François Fillon. « Nicolas Sarkozy souhaite de toutes ses forces la victoire de François Fillon. Il a plaidé pour un élargissement maximal de l’équipe de campagne, ce qui est tout à fait l’état d’esprit de François Fillon depuis sa victoire, comme en témoigne encore la deuxième partie de son organigramme » dévoilée vendredi, a-t-on précisé.

L’entretien tombe alors que des tensions se font jour entre le candidat LR et les sarkozystes. « Chacun pense ce qu’il veut. Moi, je trace ma route. C’est moi le candidat à l’élection présidentielle […] La présidentielle, ce n’est pas l’élection d’un parti. Pas non plus une élection qui se négocie avec les parlementaires », a ainsi déclaré François Fillon jeudi en réponse aux attaques de Christian Estrosi et Laurent Wauquiez contre son programme jugé pas assez social.

