Politique

PRESIDENTIELLE Une semaine avant le premier tour, le Parti socialiste finalise l'organisation de la primaire...

Le Parti socialiste recherche toujours des bénévoles pour tenir les bureaux de vote. - BEBERT/SIPA

Coralie Lemke

Il leur reste environ une semaine pour arriver à 40.000 personnes. A moins de dix jours du premier tour du scrutin, prévu le 22 janvier, les organisateurs de la primaire de la gauche cherchent encore des bénévoles. Un pari difficile dans les zones dépeuplées, comme dans le département de la Marne.

>> A lire aussi : Primaire de la gauche: «Ç’aurait été mieux si ça avait été moins ennuyeux», concède Hamon

« On n’est pas au complet mais on ne désespère pas. C’est complexe car le Parti socialiste est mieux implanté dans les villes que dans les zones rurales. Du coup, on prend toutes les bonnes volontés », explique Agnès Girardin, 1ère secrétaire fédérale du Parti socialiste dans la Marne. Les postes sont souvent pourvus grâce au bouche-à-oreille : « On trouve des assesseurs par affinité locale ou amicale, qui viennent donner un coup de main. »

Des volontaires recrutés sur Internet

Ailleurs, le parti mise aussi sur les réseaux sociaux pour trouver des bénévoles. Sur Twitter, l’équipe de campagne d’Arnaud Montebourg a lancé des appels dès le début du mois de décembre.

Et pour Léa Martinovic, responsable mobilisation dans l’équipe du Arnaud Montebourg, les résultats sont positifs. « Plus de 1.000 personnes se sont manifestées via notre formulaire en ligne. Parmi les candidats, il y a des gens qui n’ont jamais tenu de bureau de vote. Du coup, on a organisé des formations en interne pour les former aux bonnes pratiques. »

Il faut dire que ces dernières années, le Parti socialiste a accusé une importante perte de militants, entre 10 % et 20 % de ses effectifs. « Beaucoup de départements ont perdu des bureaux de vote par manque de volontaires », confirme Léa Martinovic. De 9.200 bureaux pour la primaire de 2011, l'organisation est passée à 7.530, soit une baisse d’environ 20 %.

Trois personnes minimum par bureau

A la direction du parti, pourtant, on minimise ce recul. « C’est moins qu’en 2011, mais il y a aussi des bureaux qui avaient une faible fréquentation. Cela permettra d’optimiser la répartition des votes », justifie Rachid Temal, coorganisateur de la primaire de la gauche.

Pour lui, les appels lancés par le comité d’Arnaud Montebourg ne font qu’obéir aux directives émises par le parti : « Nous avons lancé une rubrique sur notre site et nous avons demandé aux candidats de relayer nos appels. »

C'est parti pour l'organisation de la @PrimaireGauche ! Une centaine de citoyens bénévoles réunis à Paris. #primaire pic.twitter.com/wutH9qsZ05 — Vincent Boudghene (@VBoudghene) February 17, 2016

Pour le scrutin à venir, le parti s’est fixé un minimum de trois personnes pour tenir un bureau : un président et deux assesseurs. En comparaison, pour la primaire de la droite, les Républicains revendiquaient environ 80.000 volontaires pour 10.228 bureaux de vote. « Ça fait une moyenne de huit personnes par bureau. Mais en réalité, certains en ont quatre, et d’autres 12 », explique aujourd'hui Thierry Solère, en charge de la logistique du vote.

Certaines mairies demandent de l’argent

Pour trouver des locaux, le PS n’a pas eu de souci majeur. « Les mairies de droite nous prêtent leurs salles et leur matériel sans problème », explique Rachid Temal. Tout comme les mairies de gauche ont cédé leurs locaux aux Républicains en novembre. Une « tradition républicaine », selon Thierry Solère.

Toutefois, certaines municipalités exigent une compensation financière en échange, selon ce dernier. « En 2011, certaines mairies de droite, comme celle de Suresnes, ont décidé en conseil municipal de faire payer les socialistes pour leur primaire. Quatre ans plus tard, quand c’était aux Républicains d’organiser leur propre scrutin, le parti a tout de même encore payé. »

>> A lire aussi : Pourquoi les primaires des partis ne créent pas de leaders politiques

Lors des scrutins des 22 et 29 janvier, une nouvelle fois, aucun privilège ne sera accordé. La municipalité socialiste de la mairie de Paris, qui a fait payer les Républicains il y a quelques mois, exigera également une compensation financière pour le vote de la gauche.

Mots-clés :