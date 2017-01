Politique

DEBAT Pour François de Rugy, s’entretenir avec Mélenchon, « c’est l’agneau qui invite le loup », quand Vincent Peillon appelle au dialogue…

Jean-Luc Mélenchon à Saint-André-lez-Lille le 16 octobre 2016 et Emmanuel Macron à Montpellier le 18 octobre. - NICOLAS MESSYASZ/XAVIER MALAFOSSE/SIPA

Ils n’étaient pas sur le plateau et ont pourtant fait parler d’eux. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron ont été le sujet de questions lors du premier débat organisé par le PS jeudi soir. Et sans surprise, aucun des sept candidats à la primaire n’a voulu envisager de se désister en faveur du candidat de « la France insoumise » ou de l’ancien ministre de l’Economie s’ils les devancent, comme le suggéraient les journalistes.

Montebourg laisse planer le doute, de Rugy formel

Pour Arnaud Montebourg, « imaginez qu’il y ait 3 millions de votants à cette primaire, ce que je crois, nous aurons un mandat de rassembler l’ensemble des gauches ». Pour autant il a laissé planer le doute sur un éventuel rapprochement avec Emmanuel Macron. « Monsieur Macron est un peu Monsieur X. Est-il de droite, est-il de gauche. Bref, j’ai besoin de comprendre », a-t-il dit.

Immédiatement après, François de Rugy a taclé Arnaud Montebourg. « Celui ou celle qui sera désigné, je ne veux pas qu’il dise que le lendemain il aura rendez-vous avec Jean-Luc Mélenchon. C’est l’agneau qui invite le loup. Jean-Luc Mélenchon, il ne va pas se retirer », a-t-il martelé.

Rassemblement

Benoît Hamon a pour sa part dit « Oui à la discussion » avec les autres candidats de la gauche. « Je m’engage à faire en sorte que ce dialogue existe, s’il n’est pas conclusif, nous en prendrons acte mais il faut qu’il existe », a-t-il précisé. Pour Vincent Peillon, « la plus grande erreur de ce quinquennat, c’est d’avoir été sectaire, brutal », alors que par le passé, « la gauche a su gagner quand elle a rassemblé ». « On ne peut gagner qu’à partir du coeur de la gauche, le PS », a-t-il ajouté, promettant d’organiser le rassemblement avec Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron.

Pour Manuel Valls, « la présidentielle, ça n’est pas un concours hippique, le jeu des petits chevaux (…) Chacun devra prendre ses responsabilités et tenir compte de la réussite de cette primaire ».

