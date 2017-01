Politique

DEBAT Le candidat à la primiaire organisée par le PS s'est emmêlé les pinceaux...

Vincent Peillon, lors du premier débat, jeudi 12 janvier. - TF1

T.L.G.

Oups, la boulette. Vincent Peillon s’est emmêlé les pinceaux lors du premier débat de la primaire organisée par le PS jeudi soir. Interrogé sur le terrorisme et les attentats commis en France, l’ancien ministre de l’Education lâche : « Dans notre pays, des enfants juifs ont été tués, ça n’était pas arrivé depuis longtemps, d’une balle dans la tête il y a maintenant presque cinq ans et deux appelés du régiment, dont l’un était d’origine musulmane. Et puis nous avons connu les attentats de Charlie Hebdo […], les attentats du Bataclan […] et puis il y a eu un prêtre ».

Des propos critiqués sur Twitter

Le terme d'« origine musulmane » a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Il a immédiatement été dénoncé par l’ancienne porte-parole du parti Les Républicains Lydia Guirous. « Vincent Peillon parle "d’origine musulmane"…confondant ethnie et religion… Enième ineptie qui fait le jeu des communautaristes ».

#Peillon parle "d'origine musulmane"...confondant ethnie et religion...Enième ineptie qui fait le jeu des communautaristes #PrimaireLeDebat — Lydia Guirous (@LydiaGuirous) January 12, 2017

>> A lire aussi : EN DIRECT. Primaire à gauche:«La présidentielle, ce n'est pas un concours hippique» dit Valls

Les propos de l’ancien ministre ont vivement été dénoncés sur le réseau social.

Quelqu'un peut-il expliquer à #Peillon que personne ne peut être "d'origine musulmane"... #PrimaireLeDebat — Xavier Alberti (@xavier_alberti) January 12, 2017

Peillon qui parle d'origine musulmane.



"origine musulmane"



sérieusement#PrimaireLeDebat — Hugo Travers (@HugoTravers) January 12, 2017

Allez, Vincent Peillon a ressorti le "d'origine musulmane" ! — Pascal Riché (@pascalriche) January 12, 2017

Oh une "origine musulmane" lâchée par Peillon. #PrimaireLeDébat — Faïza Zerouala (@faizaz) January 12, 2017

J'ai entendu "d'origine musulmane". Dites moi que j'ai rêvé. Hein ? S'il vous plait. #PrimaireLeDebat — Caroline De Haas (@carolinedehaas) January 12, 2017

Mots-clés :