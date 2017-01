Politique

Pierre Arpaillange est décédé à l'âge de 92 ans. - Joel ROBINE

Il était l’ancien garde des Sceaux de François Mitterrand de 1988 à 1990. Pierre Arpaillange est décédé à l’âge de 92 ans, a annoncé ce jeudi son épouse, Nicole, confirmant une information du Monde.

Né le 13 mars 1924 à Carlux (Dordogne) dans une famille d’instituteurs, Pierre Arpaillange s’est éteint mercredi soir dans sa maison de retraite du Cannet (Alpes-Maritimes). Ce magistrat avait également été, dans les années 1980, procureur général près la cour d’appel de Paris, puis procureur général près la Cour de cassation.

« Un résistant, un haut magistrat et un ministre »

Cet ancien résistant, qui avait débuté comme juge suppléant au tribunal d’Orléans, avait terminé une carrière de 45 ans au service de l’État comme premier président de la Cour des comptes, de 1990 à 1993.

La @Courdescomptes salue la mémoire de Pierre Arpaillange, son Premier président de 1990 à 1993 pic.twitter.com/wNAp6UDjoY — Cour des comptes (@Courdescomptes) January 12, 2017

Le ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas a rendu hommage dans un communiqué « au résistant, au haut magistrat et au ministre qu’il fut » saluant son « engagement pour une justice renouvelée, l’indépendance toujours plus grande des magistrats et l’humanisation de l’univers carcéral ». La Cour des comptes a salué « la mémoire de celui qui a placé sa vie et sa carrière au service de la République et de la justice », selon un communiqué.

