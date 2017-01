Politique

LIVE Les sept candidats s'affrontent pour le premier débat télé de la primaire sur TF1, LCI, Public Sénat et RTL et co-organisé par L'Obs...

Les candidats de la primaire de la gauche lors du premier débat, jeudi 12 janvier. - TF1

Anne-Laëtitia Béraud, O.P.-V. et T.L.G.

L'ESSENTIEL

La primaire doit désigner le candidat socialiste (et alliés) pour la présidentielle

Sept candidats sont en lice: Manuel Valls, Vincent Peillon, Jean-Luc Bennahmias, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Sylvia Pinel, et François de Rugy

Le scrutin aura lieu les 22 et 29 janvier prochains

21h57: Arnaud Montebourg veut augmenter l'impôt sur les profits des banques

Arnaud Montebourg explique : «Le seul impôt que je m'autorise à augmenter est sur les profits et super-profits des banques». «Nous allons leur demander de financer mon plan de bataille contre le chômage en leur prenant cinq milliards tous les ans.»

21h51: François de Rugy critique les annonces des candidats:

«Je mets en garde les candidats prêts à sortir leurs carnets de chèques», lance l'élu. Le député ex-EELV explique ainsi : «Quand j'entends certains candidats annoncer de nouvelles dépenses à tout va (...). Attention. Quand on promet tout un tas de dépenses supplémentaires, il faut dire comment on les finance. (..)

#PrimaireLeDebat @FdeRugy : "Je mets en garde les candidats prêts à sortir leurs carnets de chèques." pic.twitter.com/nmAJXBMxJi — Public Sénat (@publicsenat) January 12, 2017

Le député souhaite notamment «la hausse du salaire net» en supprimant la cotisation famille et en baissant le coût du travail.

21h47: Jean-Luc Bennahmias se plaint de ne pas avoir assez la parole...

Mais les journalistes lui précisent que tous les candidats sont soumis aux mêmes règles de temps de parole.

21h46: Manuel Valls évoque la défiscalisation des heures supplémentaires pour «redonner du pouvoir d’achat aux Français»: «Quand on s'est trompé on reconnaît ses erreurs»

EXPLICATION.

Manuel Valls a changé d’avis sur cette proposition. Cette mesure de Nicolas Sarkozy, alors président, avait été enterrée par la gauche en 2012. Certes, Manuel Valls n’était alors que ministre de l’Intérieur. Mais il n’est jamais revenu dessus en tant que chef du gouvernement et, en 2011, le candidat à la primaire annonçait lui-même vouloir « revenir sur la défiscalisation des heures supplémentaires qui n’ont rien changé et ont détruit l’emploi ».

21h40: Manuel Valls évoque «le Compte personnel d'activité»

KESAKO?

Le CPA, acronyme du Compte personnel d’activité, a été lancé officiellement ce jeudi. Le dispositif est présenté comme « la réforme la plus importante du quinquennat » par le président Hollande. Mais concrètement, que peut-il changer pour vous ? 20 Minutes vous en dit plus ci-dessous:

21h37: Revenu décent: Manuel Valls veut «fusionner les minimas sociaux »

EXPLICATION.

Manuel Valls propose un «revenu minimum décent» car dit-il: «je veux une société du travail. Le travail, c'est la dignité». Cette proposition ne doit pas être confondue avec le revenu universel, très à la mode dans la campagne et soutenu notamment par Benoît Hamon, sa proposition est en réalité une fusion des minima sociaux existants. Le revenu (800 à 850 euros par mois) serait attribué aux personnes précaire «sous conditions de ressources, à toute personne âgée de plus de 18 ans et résidant régulièrement sur le territoire national». Cette proposition serait financée et mise en oeuvre par la branche famille de la Sécurité sociale, pour un coût estimé à 30 milliards d’euros.

Je veux une société du travail. Que l'on rémunère le travail. Et je veux de la solidarité avec le #RevenuDécent. #PrimaireLeDébat #Valls2017 pic.twitter.com/j4saf7qJCI — Manuel Valls (@manuelvalls) January 12, 2017

21h35: Benoît Hamon souhaite «mettre en œuvre un revenu universel »

EXPLICATION

Le revenu universel a le vent en poupe, à gauche, mais aussi du côté de la droite libérale. Le candidat du Parti chrétien-démocrate Jean-Frédéric Poisson y était favorable durant la primaire à droite...Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette «tendance», notamment la pauvreté, en hausse, et les progrès de la robotisation et de la numérisation, qui menacent de nombreux emplois.

Le revenu universel arrivera-t-il un jour en France ? https://t.co/JfJiTrBRHp pic.twitter.com/aQQ5CRFrAp — 20 Minutes (@20Minutes) June 5, 2016

A gauche, Jean-Luc Bennahmias, et Benoît Hamon sont pour. Ce dernier veut «créer un revenu universel d’existence d’un montant de 750 euros par mois pour tous les Français dès l’âge de 18 ans» ( 500 à 700 euros par mois pour Jean-Luc Bennahmias) . Ce revenu serait mis en place «entre 2018 et 2020, d’abord sur la base du RSA majoré de 10%» (soit près de 590 euros) et versé chaque mois aux «50 millions d’adultes que compte la France». Le montant serait ensuite augmenté pour atteindre 750 euros mensuels. Benoît Hamon évalue le coût total de cette mesure à 829 milliards d’euros.

Ce revenu universel est vivement critiqué par les autres candidats.

21h33: Vincent Peillon s'oppose au revenu universel porté par Hamon ou Bennahmias

Vincent Peillon explique cette opposition: «Je voudrais revenir sur sa praticabilité: il ne l'est pas. Philosophiquement, je pense que c'est une idée qui pose un gros problème». Pour l'ancien ministre, ce revenu remettrait en cause le principe de solidarité.

21h28: «Le CICE, nous commençons à en tirer bénéfices», assure Manuel Valls

VERIFICATION. MITIGE

Créé en 2013, le CICE a pour objectif affiché de permettre aux entreprises d’investir et d’embaucher, coûtant 20 milliards d'euros par an à l'État français.

Trois ans après son lancement, le bilan du Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) apparaît très mitigé. La mesure phare du quinquennat de François Hollande est un dispositif « complexe », « mal ciblé » et qui ne suppose pas de contrôle sur son usage réel, estimait un rapport parlementaire présenté cet été .

21h22: Manuel Valls : «J'assume le CICE» (de 40 milliards d'euros)

«Il fallait donner des marges à nos entreprises (..) et aujourd'hui nous commençons à en tirer des bénéfices». S'il estime qu'il y a trop de chômage, l'ancien Premier ministre explique : «Je veux poursuivre le soutien à l'innovation»

21h18: Quel bilan du quinquennat?

Pour Arnaud Montebourg, «difficile à défendre mais qui contient des avancées »

Jean-Luc Bennahmias : «Pas si mauvais que cela, peut mieux faire»

de Rugy «contrasté, en demi-teinte»

Hamon: «un sentiment d'inachevé»

Peillon «profonde incompréhension (...) crise très profonde»

Valls «fierté, notamment face au terrorisme»

Pinel: «responsabilité»

21h07: Pourquoi les candidats veulent-ils être chef de l'Etat?

Manuel Valls: L'ex-Premier ministre vante son expérience dans un «monde difficile et incertain» avant de déclarer avoir l'énergie pour changer la société.

François de Rugy: Le député écolo de Loire-Atlantique explique tout d'abord que ce débat ne doit pas être le bilan du quinquennat de François Hollande, avant de vanter son projet écologiste «de bon sens».

Vincent Peillon: «Les divisions sont inutiles, elles nous font du mal», dit l'ancien ministre qui veut oeuvrer au rassemblement. «Je veux être le président qui tourne la page». Il évoque «un projet de justice et de progrès»

Sylvia Pinel: L'ancienne ministre évoque sa singularité en tant que femme candidate. L'élue travaille à donner «de l'espoir» aux Français avec et un projet économique «moderne». Elle défend l'Europe.

Benoît Hamon: L'ancien ministre rappelle son constat de la transition de la société, notamment grâce au numérique. Il rappelle aussi sa proposition de mise en place d'un «revenu universel».

Arnaud Montebourg: L'ancien ministre explique son position et se dit avoir «toujours été constant» dans ses programmes. «Je pense aux ouvriers de Florange, aux enseignants, cette France qui travail ou voudrait travailler. Je demande votre confiance pour battre l’extrême droite, le candidat ultra libéral brutal qu'est François Fillon.» «Mon projet (vise à la) transformation concrète et profonde du système politique et financier européen»

Jean-Luc Bennahmias: L'ancien membre des Verts puis cofondateur du Modem explique: «L'intérêt général qu'il faut défendre». Lui aussi défend un revenu universel, «un socle environnemental et fiscal» transformé.

21h05: Rappel de la règle concernant le temps de parole

Elle est d'1'30 par candidat, en plus de 45 secondes de réponse possible.

21h04: C'est parti!

Petite présentation des candidats par quelques phrases prononcées par ces derniers.

20h51 : Le scoop de la soirée : Jean-Luc Bennahmias ne porte pas de cravate ce soir

Le co-président de l'Union démocrate et des écologistes (UDE) a par par ailleurs confié à nos confrères de Public Sénat un truc pour sa préparation: «J’ai répété la première minute et la dernière minute avec un metteur en scène, j’espère qu’il sera content de moi ».

20h45: Manuel Valls dans les locaux, tout comme Sylvia Pinel et Arnaud Montebourg

Les candidats sont bien arrivés sur le plateau du débat qui a opté pour les tons de rouge.

Nous connaissons à présent le décor du débat des #PrimairesCitoyennes qui a lieu ce soir, à suivre sur @TF1 et @RTLFrance #PrimaireLeDebat pic.twitter.com/TZ7kGDdU67 — Primaires citoyennes (@lesprimaires) January 12, 2017

Opération photo pour la candidate radicale de gauche, Sylvia Pinel

20h00: Tout le monde a préparé ses petites fiches

Derniers préparatifs. H - 7 pic.twitter.com/HsSXq3eNjq — ☰ Arnaud Montebourg (@montebourg) January 12, 2017

20h00: Allez, un peu de lecture avant le début du débat

Primaire à gauche: Tirage au sort, thématiques, enjeux... Tout savoir sur le premier débat https://t.co/KqQRnGf9OX pic.twitter.com/cKYrUeddfS — 20 Minutes (@20Minutes) January 12, 2017

20h00: Les trois journalistes sont au taquet

C'est le premier d’une longue série. Les sept candidats à la primaire organisée par le Parti socialiste s’affrontent ce soir lors d’un premier débat (il y en aura trois avant le premier tour). Manuel Valls, Vincent Peillon, Jean-Luc Bennahmias, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Sylvia Pinel, et François de Rugy seront à 21h00 sur TF1, LCI, Public Sénat et RTL (co-organisé par L’Obs). Au programme, trois grandes thématiques: les questions économiques et sociales (fiscalité, chômage, temps de travail), le terrorisme et la sécurité en France, mais aussi la crise syrienne, et des sujets autour de la République, la laïcité et la place de l’islam en France.

