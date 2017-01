O. P.-V.

Sa reconversion n’a pas tardé. La journaliste Laurence Haïm va rejoindre l’équipe de campagne du candidat à la présidentielle Emmanuel Macron, en tant que porte-parole, annoncent conjointement France Info et Le Monde. Elle intégrera En marche! mi-janvier, a expliqué le directeur de la communication Sylvain Fort. Laurence Haïm devrait s’occuper des questions internationales.

« Après 23 ans passés aux Etats-Unis, elle avait envie de faire autre chose et elle nous a proposé ses services. Elle a une expérience de l’international qui sera précieuse », a dit au Monde l’équipe Macron.

Laurence Haïm, 50 ans, a officialisé il y a quelques heures son départ d’iTélé, alors qu’elle était correspondante aux Etats-Unis pour le groupe Canal + depuis le début des années 90. Elle a notamment couvert plusieurs élections présidentielles américaines, en 2004, 2008, 2012 et enfin 2016, de manière plus compliqué à la suite des problèmes internes à la chaîne.

Son dernier reportage, dans la nuit de mardi à mercredi, portait sur l’ultime discours de Barack Obama. La dernière « analyse lh », avant qu’on ne la retrouve en tant que porte-parole d’Emmanuel Macron.

10 janvier 2017

President Barack Obama ; "YES WE DID. YES WE CAN''

Derniere analyse Lh: Yes!!! Oui!

Merci a vous tous.

A tres vite pic.twitter.com/xaUfvNQgDF