C. Ape.

Un discours en anglais qui a fait siffler les oreilles de certains de ses adversaires.

Le candidat à la présidentielle Emmanuel Macron était mardi en déplacement à Berlin pour peaufiner sa stature internationale, une dimension indispensable pour tout postulant à l’Elysée.

Et pour se faire, l’ancien benjamin du gouvernement Hollande s’est exprimé sur l’avenir de l’Europe… en anglais dans le texte.

Un choix vivement critiqué par Marine Le Pen notamment, note LCI.

« Macron va à Berlin faire une conférence en anglais… Pauvre France ».

La conférence était d'ailleurs retranscrite sur Twitter dans les deux langues.

My first battle is to put in place a budget for the Eurozone, to invest, to bring financial assistance, to be able to face economic shocks. pic.twitter.com/TOp0iC6pn3