INTERVIEW « 20 Minutes » va interviewer ce vendredi l’ancien Premier ministre, candidat à la primaire organisée par le PS et vous propose de lui transmettre vos questions…

Manuel Valls le 3 janvier 2017 à la Maison de la Chimie, à Paris. - Francois Mori/AP/SIPA

T.L.G.

Posez vos questions à Manuel Valls ! La primaire organisée par le Parti socialiste se déroulera les 22 et 29 janvier 2017. Sept candidats sont sur la ligne de départ. 20 Minutes va rencontrer chacun d’entre eux et vous propose de participer. Après Jean-Luc Bennahmias et Benoît Hamon, c’est au tour de l’ancien Premier ministre de répondre à vos questions.

Début janvier, Manuel Valls a présenté son nouveau slogan (« Une République forte, une France juste »), et un programme multithématique de 50 pages. Ses propositions ? Un service civique obligatoire de six mois, la division par deux en cinq ans de l’écart salarial hommes-femmes ou encore un prêt à taux zéro pour les entrepreneurs.

L’ancien chef du gouvernement propose également la création au minimum de 1.000 emplois par an de policiers et de gendarmes, le rétablissement de la défiscalisation des heures supplémentaires, la création d’un « revenu décent » fusionnant les minima sociaux (environ 800 euros par mois) mais aussi la très controversée suppression de l’article 49-3 (hors textes budgétaires).

