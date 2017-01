Politique

POLITIQUE Alors que la primaire PS va désigner son vainqueur fin janvier, le candidat de droite à la présidentielle va effectuer plusieurs déplacements...

François Fillon devant les parlementaires à l'occasion de ses voeux à la presse et aux parlementaires le 10 janvier 2016 à Paris - Witt/SIPA

Petits fours et vin. Ce mardi, François Fillon s’est plié à la traditionnelle séquence des vœux à la presse et aux parlementaires depuis son QG à Paris. Le candidat de la droite à la présidentielle a promis qu’il serait « au front » pour les quatre prochains mois, repartant « dès [mercredi] sur le terrain à la rencontre des Français » après sa « discrétion médiatique » des deux dernières semaines. Le candidat va effectuer sa première visite de l’année dans les Alpes-Maritimes, mercredi et jeudi. Mais alors que la primaire à gauche entre dans sa dernière ligne droite et que certains parlementaires LR poussent François Fillon à revenir sur le non-cumul des mandats, le candidat a assuré mardi : « J’ai mon agenda et personne ne me dictera mes priorités ».

Du côté des soutiens de François Fillon, l’entre-deux politico-médiatique jusqu’à la désignation du candidat socialiste n’inquiète pas vraiment. Le député-maire du 16e arrondissement de Paris Claude Goasguen estime ainsi « François Fillon n’a pas l’intention de se soumettre aux impératifs des uns et des autres alors que se déroule la primaire à gauche. Il reste sereinement en retrait des médias. C’est un choix réfléchi quand on voit que Nicolas Sarkozy ou François Hollande ont été, eux, trop souvent dans les médias… » Une présence qui aurait, selon l’élu parisien, nuit aux deux présidents.

Une campagne démarrant avec la désignation de l’adversaire PS

Patrick Beaudoin, maire LR de Saint-Mandé (Val-de-Marne) confie cependant que « cela sera plus simple [pour François Fillon] quand les socialistes en auront terminé avec la primaire, réglé leurs problèmes et leur désordre ». Avec le nom de l’adversaire socialiste à la présidentielle, la campagne va ainsi réellement démarrer pour la droite.

Mais avant cette désignation, François Fillon a encore à faire avec son parti. Dans la perspective des législatives de juin 2017, et alors qu’il refuse de modifier la loi mettant fin au cumul des mandats, certains élus poussent pour qu’il revienne sur sa décision. Pour lutter contre une supposée « déconnexion entre les élus de terrain et ceux à l’Assemblée » et « l’arrivée d’apparatchiks dans l’hémicycle », le député-maire de Meaux Jean-François Copé appelle ainsi François Fillon à revoir sa position.

Un commentaire soutenu par le député du Rhône Georges Fenech, ex-soutien de Nicolas Sarkozy, qui estime que « cette question du cumul pourrait encore être débattue car la loi peut encore évoluer sur certains points ». « Cette question intéresse plus les élus que les électeurs, et elle ne va certainement pas perturber le message adressé par François Fillon aux Français. Mais ce serait bien qu’il évolue encore ». Le dossier reste donc ouvert avant le Conseil national des Républicains qui se tient samedi à Paris. François Fillon pourrait mettre au clair cette question avant qu’elle ne parasite sa communication de campagne.

