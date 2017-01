Politique

PRESIDENTIELLE « 20 Minutes » interviewe les sept candidats à la primaire organisée par le PS et vous propose de leur transmettre vos questions…

Francois de Rugy, candidat de la primaire de la gauche, le 23 novembre 2016 à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris - TRISTAN REYNAUD/SIPA

La primaire organisée par le Parti socialiste se déroulera les 22 et 29 janvier 2017. Sept candidats sont sur la ligne de départ. 20 Minutes va interviewer chacun d’entre eux et vous propose de leur poser vos questions. Après Jean-Luc Bennahmias, puis Benoît Hamon, nous allons rencontrer François de Rugy.

Nantais de 43 ans, François de Rugy a adhéré à Génération Ecologie avant de rejoindre Les Verts en 1997, où il a milité pendant dix-huit ans. Nommé adjoint de Jean-Marc Ayrault à la mairie de Nantes en 2001, il est élu député de Loire-Atlantique en 2007. En 2012, il prend la coprésidence du groupe Europe-Ecologie-Les Verts (EELV) à l’Assemblée nationale avec Barbara Pompili. Il quitte le parti Europe-Ecologie-Les Verts le 27 août 2015 pour créer le parti Ecologistes !, dont il est président. En mai 2016, François de Rugy a obtenu l’un des six postes de vice-président de l’Assemblée nationale en remplacement de Denis Baupin, soupçonné de harcèlement sexuel. « Socialo-compatible », il a rejoint en mai 2016 le groupe socialiste à l’Assemblée nationale. Il a publié en 2015 Ecologie ou gauchisme (Editions l’Archipel), disponible gratuitement sur son site.

Dans son programme, le député propose « une écologie pragmatique et concrète » détaillée en 66 propositions. Il souhaite notamment « 100 % de production d’électricité renouvelable d’ici 2050 », ou encore « 0 % de transport terrestre carboné en 2015 ». Il est en outre favorable au « basculement des cotisations familles sur la CSG » et à la régionalisation des politiques de formation professionnelle et de Pôle emploi. François de Rugy plaide encore pour une diffusion annuelle, à chaque foyer fiscal, des dépenses de l’Etat à son bénéfice.

