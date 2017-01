20 Minutes avec AFP

Jean-Luc Mélenchon est un homme heureux. Le candidat à la présidentielle a obtenu ce lundi un prêt bancaire de 8 millions d’euros pour financer sa campagne, en plus du million d’euros reçu via des dons.

« Tout va bien, je suis flambant de santé : la preuve, on me prête 8 millions que je n’ai pas », a-t-il déclaré au micro de BFMTV/RMC. Son entourage a précisé à l’AFP que cette somme était répartie en emprunts auprès de « deux banques coopératives », sans donner leur nom.

"On me prête 8 millions que je n'ai pas, on a déjà collecté 1 million par petits dons" @JLMelenchon #BourdinDirect pic.twitter.com/FyejJm0Zpn