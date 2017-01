Politique

Le budget 2017 sera déjà augmenté de près de 600 millions d'euros…

François Hollande, ce vendredi à la Base aérienne 118 à Mont-de-Marsan (Landes). - Caroline BLUMBERG / POOL

20 Minutes avec AFP

« Parce que nous devons protéger les Français ». Le président François Hollande a défendu ce vendredi l’engagement militaire extérieur de la France, affirmant que la part du budget consacré à la Défense devra être augmentée.

« Nous devons aller vers 2 %. A quel horizon ? Sûrement sur les cinq prochaines années », a déclaré le chef de l’Etat, dans ses vœux aux armées à la Base aérienne 118 à Mont-de-Marsan (Landes), dont environ 800 militaires sont engagés sur des opérations extérieures au Sahel et en Irak et Syrie. Il a rappelé que le budget de la Défense pour 2017 serait déjà augmenté de 600 millions d’euros.

« Nous devons assurer nos missions »

« Nous devons nous assurer cet effort de défense. Pourquoi ? Parce que nous devons moderniser les matériels, parce que nous devons assurer la formation des personnels. Parce que nous devons déployer des opérations. Parce que nous devons assurer nos missions. Parce que nous devons protéger les Français », a plaidé François Hollande.

« Les Français savent ce que vous faites pour eux, et ce qu’ils vous doivent », a-t-il assuré en s’adressant aux armées. Mais, a-t-il ajouté, plus loin, « la Nation doit elle-même faire un effort pour sa défense. Parce que rien n’est gratuit, et rien ne peut être assuré sans la participation citoyenne, cela veut dire aussi financière, du pays », a-t-il plaidé.

La nécessité des opérations extérieures

Le Président a également souligné la nécessité des opérations extérieures lancées sous son mandat, au Sahel, en Centrafrique, contre le groupe Etat islamique en Irak et Syrie au sein d’une coalition internationale. « La France ne peut pas vivre repliée, recroquevillée (…) Ce repli serait dangereux. La stabilité et la sécurité de régions entières nous concernent et peuvent mettre en péril notre propre sécurité », a-t-il affirmé, rappelant que les actes terroristes qui ont frappé la France ces dernières années « ont été préparés de l’extérieur, pas simplement encouragés, mais organisés »

