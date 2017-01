Politique

SONDAGE Le PS espère attirer entre 1,5 et 2 millions d’électeurs...

Les candidats à la primaire organisée en janvier 2017 par le PS: Manuel Valls, François de Rugy, Benoît Hamon, Sylvia Pinel, Vincent Peillon, Arnaud Montebourg et Jean-Luc Bennahmias. - JOEL SAGET / AFP // PHILIPPE LOPEZ / AFP

20 Minutes avec AFP

Un scrutin qui intéresse mais qui reste mal connu.

Voilà comment est perçue la primaire socialiste, d’après un sondage Odoxa publié ce vendredi.

42 % des Français et les deux tiers (64 %) des électeurs de gauche se disent intéressés par l’élection primaire qui désignera le candidat socialiste à la présidentielle des 22 et 29 janvier.

2 millions de votants attendus

En 2011, la primaire de la gauche remportée par François Hollande avait réuni près de 2,7, puis 2,9 millions de votes, aux 1er et second tours.

Le PS, que les sondages donnent absent cette année au second tour de la présidentielle, espère attirer entre 1,5 et 2 millions d’électeurs. En novembre, 4,3 millions de votants ont participé au premier tour de la primaire de la droite, puis 4,4 millions au second, pour désigner François Fillon.

*Sondage réalisé auprès de 988 personnes de 18 ans et plus les 4 et 5 janvier, selon la méthode des quotas, avec une marge d’erreur de 1,4 point à 3,1 points.

