PRIMAIRE L'ancien Premier ministre, candidat à la primaire du PS, était l'invité sur France 2...

Manuel Valls, sur le plateau de «L'Emission politique». - France2

C’était au tour de Manuel Valls. Le candidat à la primaire organisée par le Parti socialiste était l’invité de « L’émission politique » sur France 2 ce jeudi soir. A moins de trois semaines du premier tour, l’ancien Premier ministre a répondu aux questions de Léa Salamé et David Pujadas pendant plus de deux heures. Vous n’avez pas pu suivre l’émission ? Pas de panique, on vous résume son intervention.

« On m’a imposé le 49-3 », tente Manuel Valls

Il se savait attendu sur le sujet, les deux journalistes qui l’ont interrogé ne l’ont pas loupé. La proposition de Manuel Valls de supprimer l’usage du 49-3 (sauf pour les textes budgétaires) après l’avoir utilisé six fois en trois ans à Matignon a étonné, mais l’ancien Premier ministre a assuré qu’on lui a « imposé le 49-3 ». Qui ? Les députés socialistes « frondeurs », selon Valls, qui a expliqué avoir été obligé d’utiliser cet article de la Constitution pour faire passer les lois Macron et El Khomri.

Non, non, Manuel Valls n’est pas un libéral

Représentant de l’aile droite du PS, Manuel Valls a notamment promis n’avoir « jamais été un libéral ». Le candidat a au contraire estimé que la gauche a « trop cédé » à « la puissance du marché, à des forces de l’argent, au libéralisme ». Cette déclaration est intervenue quand il était interrogé sur sa volte-face au sujet de la suppression de l’impôt sur la fortune, à laquelle il était favorable lors de la primaire socialiste de 2011, avant d’y être désormais opposé.

Manuel Valls interrogé sur la laïcité et le voile

Interrogé sur le voile et ses propos jugés parfois polémiques par Attika Trabelsi, féministe et musulmane, Manuel Valls répond : « Je suis profondément féministe… Je ne veux pas qu’on impose dans les quartiers populaires, la manière de s’habiller à des femmes, à des jeunes filles qui veulent se libérer… Il y a aujourd’hui un voile porté comme étendard politique. Dans d’autres pays, des femmes à qui on a imposé le voile se battent pour l’enlever. Attention au message, y compris vous que vous faites passer. »

Echanges vifs avec Philippe Martinez de la CGT

L’invité surprise de l’émission était Philippe Martinez. Très vite, le débat s’est tendu entre le secrétaire général de la CGT et Manuel Valls. « Comme vous, je visite aussi de nombreuses entreprises », entame le candidat. « Moins que moi, moins que moi », le coupe Philippe Martinez.

- « Bien sûr chacun son métier », répond Manuel Valls

- « Pour moi ce n’est pas un métier »

- « Monsieur Martinez ne jouez pas avec les mots. Pour moi non plus ce n’est pas un métier, c’est une mission et une passion ».

Autre moment intense, également, en fin de débat :

Philippe Martinez : "Nous refusons de choisir entre le pire et le moins pire, nous voulons le meilleur" #Presidentielle #LEmissionPolitique pic.twitter.com/BzECxyMpRh — L'Emission politique (@LEPolitique) January 5, 2017

Valls propose la construction de 40.000 nouveaux logements sociaux pour les jeunes Après un reportage de France 2 suivant le candidat à la rencontre de plusieurs personnes résidant dans un foyer de jeunes travailleurs, Manuel Valls a annoncé vouloir « construire 40.000 logements pour ces jeunes salariés, pour ces jeunes travailleurs ». Il en a profité pour rappeler la mise en place de la « garantie Visale », une caution accordée pour les salariés précaires et les moins de 30 ans, tout en reconnaissant que ce dispositif n’avait pas été « suffisamment mis en œuvre, pas suffisamment connu par les propriétaires ».

