DECONNECTION Candidat à la présidentielle, le député (LR) des Yvelines a dit une nouvelle fois que le salaire des députés n’était pas « mirobolant » lors d’une interview sur LCI…

Henri Guaino, député LR, le 5 mai 2015 à l'Assemblée nationale à Paris. - WITT/SIPA

V.V.

La rubrique de l’émission s’intitule « La question Off mais devant les caméras ». Interrogé ce jeudi par LCI, Henri Guaino a apporté un peu d’eau au moulin de ceux qui prétendent que les élus sont déconnectés de la réalité de la majorité des Français.

« Vous estimez que le salaire des députés n’est pas mirobolant, l’attaque le journaliste François Xavier Ménage. 5.100 euros nets par mois. Combien vous arrivez à mettre de côté ? » Réponse immédiate de celui qui s’est déclaré candidat à la présidentielle : « Rien ! » « Rien du tout chaque mois ? », le relance le journaliste. « Rien », maintient Henri Guaino.

« A 50 ans passés, vous avez des charges ! »

Après avoir passé quinze minutes à critiquer le programme de François Fillon – « un naufrage » – le député des Yvelines sent bien qu’il est sur une pente glissante. Il tente alors de se justifier. « J’ai commencé à ma carrière d’élu à 50 ans passés. A 50 ans passés, vous avez des charges. J’habite à Paris. Je pourrais déménager… Mais je ne suis pas élu dans la Creuse ou en Corrèze. »

Et d’ajouter à sa justification une phrase difficilement compréhensible. « Le train de vie que j’avais même en le réduisant, il ne pèse pas lourd… » Depuis l’annonce de sa candidature, Henri Guaino se décrit souvent comme « le rare de [sa] famille politique à défendre ceux qui gagnent peu. » Rappelons que le salaire médian en France était en 2016 de 1.772 euros nets par mois, selon l’Insee.

Contacté à plusieurs reprises par 20 Minutes, Henri Guaino n’était pas joignable jeudi après-midi pour réagir à la polémique née de ses propos.

Quand tu flambes au bar de l'Assemblée Nationale et que c'est la dèche à la fin du mois. #Guaino pic.twitter.com/W8QPERUZvJ — Crépin Desalpes (@Crepindesalpes) January 5, 2017

Rappelons que ce n'est pas la première fois qu'Henri Guaino, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Elysée, se plaint du traitement des députés. En 2013 déjà, il expliquait à VSD: « On est très mal payés. On travaille dans des conditions déplorables, à cela s'ajoutent les soupçons. Le climat est vraiment pourri ». En 2012, le même expliquait pourquoi il tenait à ses frais de représentations, 5.770 euros par mois: « Si les députés sont obligés de justifier chaque dépense, alors ils ne vont plus être des députés libres ». Bref, pas si simple la vie de député.

