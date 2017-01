Politique

ENQUETE Selon une enquête du Cevipof, Marine Le Pen, qui oscille entre 20 et 22 % des intentions de vote, arrive largement en tête des intentions de vote des fonctionnaires...

Illustration: une urne contenant des bulletins de vote en France. - Fred LANCELOT/SIPA

C. Ape.

Dans son programme, il propose notamment la suppression de 500.000 postes dans la fonction publique ou le passage aux 39 heures, et pourtant, François Fillon séduit les fonctionnaires.

Ces derniers, généralement ancrés à gauche, se droitisent d’ailleurs progressivement, selon les résultats d’une enquête du Cevipof.

>> A lire aussi : François Fillon est-il vraiment la version française de Margaret Thatcher?

Marine Le Pen en tête

Le candidat investi par la primaire de la droite et du centre recueille entre 19 et 21 % des intentions de vote des fonctionnaires, selon l’enquête menée auprès de 18.000 personnes. Il arrive juste derrière Marine Le Pen, qui oscille entre 20 et 22 %.

Quid des candidats de gauche ? Manuel Valls (15,3 à 16,5%) et Jean-Luc Mélenchon (15,2 à 16,7%) sont loin derrière, à près de 5 points de François Fillon.

>> A lire aussi : Mais pourquoi Jean-Luc Mélenchon «exaspère» les communistes ?

L'enquête révèle que la gauche recule globalement dans les intentions de vote par rapport à la vague précédente, en mai, où 41% des salariés du public (en suffrages exprimés) avaient l'intention de voter pour un candidat de gauche. Ils ne sont plus qu'entre 29,4 et 39,5% en décembre.

« La droitisation du secteur public est indéniable », relève aux Echos, Luc Rouban, auteur de l’étude.

Bruno Cautrès, politologue au Cevipof, note lui sur Europe 1 qu'« y compris à l’intérieur de la fonction publique, on a une demande d’ordre et de sécurité qui s’exprime. On voit aussi que la question économique, la question du pouvoir d’achat des fonctionnaires et de l’évolution de leur statut, ce sont des enjeux extrêmement importants », explique-t-il.

« Ils ont vu un gouvernement de gauche qui, pour le moment, n’a pas semblé complètement leur donner satisfaction dans ces domaines-là ».

Mots-clés :