PRESIDENTIELLE La candidate FN à la présidentielle a affiché une confiance en elle totale lors de ses vœux à la presse ce mercredi…

Marine Le Pen, lors de ses voeux à la presse le 4 janvier 2017. AFP PHOTO/ALAIN JOCARD - AFP

D.B. avec AFP

Quoi qu’il en soit, 2017 sera une année marquante pour elle.Marine Le Pen a affirmé mercredi lors de ses vœux à la presse à Paris qu’elle et son parti étaient « prêts, résolus, organisés » pour l’élection à venir mais aussi pour l’après en cas de victoire. « Au-delà de ma campagne, c’est mon quinquennat que j’ai préparé durant ces longs mois », a affirmé Marine Le Pen depuis son QG de campagne dans le nord-ouest de Paris.

La présidente du Front national a rappelé ses vœux de l’année précédente où elle avait annoncé qu’elle serait « peu présente médiatiquement » et qu’elle irait à la rencontre des Français. « C’est une promesse que j’ai tenue, c’est rare dans la vie politique française », a-t-elle souri. Marine Le Pen a évoqué notamment sa « grande tournée en Outre-mer », à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte ou la Réunion, mais pas aux Antilles où elle souhaitait se rendre.

"J'ai d'abord pris du temps pour préparer ma campagne présidentielle, en allant à la rencontre des Francais, pour les écouter." #VoeuxMLP pic.twitter.com/t5X2tDR4LE — Marine Le Pen (@MLP_officiel) January 4, 2017

« Nous allons faire une belle campagne »

Mais alors que ses soutiens garantissent que la candidate d’extrême droite a fait en 2016 « des tas de rencontres sans pub », Marine Le Pen a plutôt passé l’année dernière à préparer sa campagne depuis Paris loin du terrain. C’est ce qu’elle a souligné en creux, saluant le travail de ses équipes et groupes de réflexion, « Comités d’action programmatique », « Collectifs », Horaces (hauts fonctionnaires), mais aussi celui de ses équipes sur les réseaux sociaux, « canal complémentaire à la presse ».

"Je multiplierai les visites de terrain. Cette campagne est d'abord la rencontre entre la candidate que je suis et les Francais !" #VoeuxMLP pic.twitter.com/wDCSAYXnTk — Marine Le Pen (@MLP_officiel) January 4, 2017

« Nous allons faire une belle campagne, de fond, où nous aborderons tous les sujets essentiels » avec la « hauteur nécessaire », a-t-elle promis.

>> A lire aussi : Problème de financement de la campagne du FN : « Cette communication est très adroite de la part de Marine Le Pen »

« Je sais où je vais et comment j’y vais. Face à nous, et au fur et à mesure que nous découvrons les candidatures que nous aurons à affronter, nous faisons le constat d’une grande irrésolution et d’une grande imprécision », a dit celle qui pilonne notamment François Fillon, candidat de la droite, depuis sa désignation à la primaire fin novembre.

« Il y a dans ma candidature un cap »

Marine Le Pen a dit sa volonté de « rassembler » en vue de la présidentielle.

« Face à ce flou, à cette politique de la posture et de l’apparence il y a dans ma candidature un cap, un roc, de la solidité, il y a dans ma candidature une profondeur, une volonté, une détermination sans faille, face à ce désordre, il y a de mon côté une campagne ordonnée, en ordre, pour remettre la France en ordre », a-t-elle conclu.

"Mon projet s'appuiera sur mes principes fondamentaux : indépendance de la France, prospérité, respect de l'identité nationale." #VoeuxMLP pic.twitter.com/dS8JxEif0e — Marine Le Pen (@MLP_officiel) January 4, 2017

Un discours résolument optimiste et qui contraste avec son intervention de la veille sur BFMTV où elle faisait part de ses inquiétudes concernantle financement de sa campagne.

