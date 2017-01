Politique

MEDIAS L’ancien ministre du Redressement productif avait « oublié » la présence de la journaliste sur le plateau de France Info…

Arnaud Montebourg, le 2 novembre 2016. - SEBASTIEN SALOM-GOMIS/SIPA

H. B.

« J’étais gêné et c’était une maladresse de ma part ». Arnaud Montebourg a très maladroitement tenté de se justifier sur la bourde commise le 7 décembre dernier lors de son passage dans la matinale de France Info.

Lors de l’émission, le candidat à la primaire de gauche avait tout simplement zappé la seule journaliste femme du plateau. « Vous êtes trois, je suis seul », avait lancé l’homme politique aux trois journalistes hommes, omettant la présence de Fabienne Sintes. Repris par Guy Birenbaum, l’ancien ministre du Redressement productif avait alors tenté de se rattraper : « Quatre, pardon, puisque madame, euh… ».

« Elle est arrivée après, d’où le quiproquo »

Ce lundi soir, sur le plateau de C à vous, Arnaud Montebourg a tenté une nouvelle fois de se justifier. Des explications guère plus convaincantes. « C’était très maladroit. Dans mon esprit, il y a eu deux parties d’émission. Dans la première partie, elle n’était pas là. Elle est arrivée après. Ils se sont acharnés sur moi. Ils étaient trois, j’étais seul. Elle est arrivée après, d’où le quiproquo. […] J’étais gêné et c’était une maladresse de ma part. Ça arrive, vous savez », a déclaré le candidat à la primaire de gauche à Anne-Sophie Lapix.

Une explication un peu bancale puisque la journaliste Fabienne Sintes était présente depuis le début de l’interview et que l’émission matinale présentée par Jean-Michel Apathie se divise en trois parties, et non en deux, comme le fait remarquer le Lab d’Europe 1.

