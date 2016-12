Politique

Il reste deux jours pour régler les dernières formalités administratives. - C. LEMKE/20 MINUTES

Coralie Lemke

Réception de la carte électorale, recensement au moment de la majorité, radiation des bureaux de vote… les situations délicates sont nombreuses concernant l’inscription dans les bureaux de vote. A l’approche de la date limite, le 31 décembre, il est encore possible de rattraper le coup et de s’inscrire à temps pour pouvoir voter en 2017.

Je ne sais pas du tout si je suis inscrit, ni où. Qu’est-ce que je peux faire ?

Premier réflexe : vérifier sans attendre si l’on est inscrit sur les listes. Bon nombre de grandes villes proposent un service en ligne, comme Paris, Lyon ou Nantes. Cela prend quelques secondes. Si la mairie ne propose pas ce service, il suffit de passer un coup de fil au service des élections qui saura vous renseigner.

Ensuite, si vous découvrez que vous n'êtes inscrit nulle part ou trop loin de votre logement actuel, il n’est pas trop tard. Il reste deux jours pour faire les démarches. Cela prend quelques minutes par internet. Vous pouvez aussi vous rendre en mairie avec les documents nécessaires.

Je sais pas si je suis inscrit sur les listes électorales 😶 — Jean-Eudes (@Ylygi) November 20, 2016

J’ai déménagé depuis les dernières élections mais ça ne me dérange pas d’aller voter dans mon ancien bureau de vote. Je n’ai pas besoin de me ré-inscrire, si ?

Ça dépend. Mieux vaut appeler votre mairie pour en être sûr. Les personnes qui ont déménagé risquent d’avoir été radiées et auront peut-être la mauvaise surprise de l’apprendre en arrivant dans leur ancien bureau de vote.

J'ai déménagé du 13ème au 17ème. Il faut que je fasse quelque chose pour voter l'an prochain ? — Alexis Ridray (@Alexis_Ridray) December 11, 2016

« Cette procédure de radiation peut intervenir à la suite du retour à la mairie des cartes électorales qui sont envoyées tous les trois à cinq ans aux électeurs, ou du matériel de propagande qui est adressé à chaque électeur lors de chaque tour de scrutin », stipule le Journal officiel du Sénat daté du 9 novembre 2006.

En clair : si la mairie a envoyé des tracts de candidats ou des cartes électorales à votre ancienne adresse mais que vous n’y habitez plus, une procédure de radiation peut être entamée. Si vous avez été radié, il faudra vous réinscrire avant le 31 décembre.

Maintenant que j'ai déménagé, le bureau de vote est juste en face de chez moi. J'ai juste à traverser la rue. C'est pratique. — Kevin D. (@KevinDav) December 6, 2015

J’ai été recensé, j’ai participé à la Journée défense et citoyenneté (ex-JAPD), mais je suis sans nouvelles de la mairie quant à mon inscription sur les listes électorales. Je dois m’inquiéter ?

« Ordinairement, l’inscription sur liste électorale de la commune se fait d’office suite au recensement et est confirmée par un courrier de la mairie », explique-t-on au Ministère de l’Intérieur. Si aucune lettre de confirmation n’est arrivée par la poste, il vaut mieux téléphoner à sa mairie avant le 31 décembre pour en savoir plus.

- Bravo l'inscription automatique 😒 — THE BATTERY WOMAN (@iizFreedxm) December 26, 2016

Je viens d’avoir 18 ans ou je vais avoir 18 ans avant le premier tour de la présidentielle 2017. Comme mes camarades un peu plus vieux, je serai inscrit d’office ?

Non. « Les jeunes qui n’auraient pas été recensés en vue de la journée « défense et citoyenneté » doivent contacter la mairie avant le samedi 31 décembre 2016 », explique le Ministère de l’intérieur. Ils ne font donc pas partie de la liste des inscrits et doivent entamer les démarches par leurs propres moyens, comme les autres citoyens.

En vrai je réfléchissais mais vu que j'ai 18 ans , faut PEUT être QUE j'aille m'inscrire sur LES listes électorales — Dodo (@doriandiaf) December 6, 2016

J’ai fait les démarches nécessaires mais je n’ai pas reçu ma carte électorale. C’est normal ?

Oui. Peu importe que l’inscription ait été faite en mairie, par voie postale ou sur internet. Toutes les cartes électorales vont être faites et envoyées en même temps, au mois de mars 2017. Elles arriveront toutes par voie postale, dans votre boîte aux lettres.

j'ai tjrs pas reçu ma carte electorale 😡😡 — • (@irwinespinosa_) December 9, 2016

« Et même si la personne n’a rien reçu par courrier, elle ne doit pas s’affoler. Elle sera tout de même listée dans son bureau de vote et pourra venir voter en présentant simplement une pièce d’identité », explique-t-on à la mairie du XVe arrondissement de Paris.

