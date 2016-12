Politique

C’est le candidat de « la France invisible » qu’on n’avait pas vu venir. Le chanteur Hugues Aufray, 87 ans, se lance dans la course à l’Elysée, révèle Sud-Ouest ce jeudi.

Alors qu’il est en tournée avec son spectacle baptisé « Âge tendre et têtes de bois », un groupe citoyen aux idées révolutionnaires baptisé « les gens de peu » distribue un journal de campagne aux maires des communes pour obtenir les 500 signatures nécessaires à son investiture. Le chanteur y décrit comme le candidat de « la France invisible » tandis que les restrictions, pénuries, faillites, troubles sociaux et violences civiles sont dénoncés.

« Nous y croyons encore »

Hugues Aufray aurait déjà recueilli 180 parrainages, souligne le journal. Toutefois, « s’il n’a pas les parrainages nécessaires, alors il pourrait bien soutenir Jean-Luc Mélenchon », a fait savoir à Sud-Ouest Pierre Blondiau, responsable de la campagne dans le Languedoc.

« Mais il préfère réserver sa réponse pour une conférence de presse parisienne prévue le 23 janvier prochain. Car nous y croyons encore » a dit ce responsable au nom de ceux qui voient en Hugues Aufray le candidat de « la France indivisible », pour 2017.

« C’est de la folie »

Le son de cloche est bien différent du côté de celui qui a interprété Adieu monsieur le professeur. « Ils m’ont dit « si on trouve les signatures des maires, on vous contactera ». Pour l’instant, je n’ai pas de nouvelles », a expliqué le chanteur à Europe 1 ce jeudi.

« Je leur ai dit "c’est de la folie ! Je ne suis pas un homme politique". Eux, ils disent "il y a eu Coluche à l’époque. Pour nous, ce serait Hugues Aufray" », explique-t-il encore. « Je les laisse faire parce qu’ils sont très sympathiques. Ils ont des idées révolutionnaires et ils disent que pour faire une révolution, il faut un candidat qui n’a rien à voir avec la politique », a-t-il dit.

Et si ces gens de peu réussissaient leur pari en obtenant 500 signatures ? « Je verrais, je réfléchirais. Mais ça me parait presque impossible, je n’y crois pas. Si j’ai les 500 signatures, ça me ferait rire mais je n’y crois pas du tout », affirme Hugues Aufray.

