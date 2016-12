Politique

REPORTAGE Le compte a rebours pour finir les démarches a commencé…

C’est la dernière ligne droite. Il ne reste plus que quelques jours d’ici au 31 décembre pour s’inscrire sur les listes électorales. La démarche peut être faite sur Internet dans un grand nombre de communes ou par voie postale. Mais à l’approche de la date butoir, les mairies ne désemplissent pas. Beaucoup privilégient le contact direct avec un agent municipal pour régler les soucis administratifs à temps.

A la mairie du 6e arrondissement de Paris, ce mercredi après-midi, Jean-José est venu s’assurer qu’il recevrait bien une nouvelle carte d’électeur au printemps 2017. « Ma carte a été faite quand Bertrand Delanoë était maire. Vous imaginez, c’était il y a quelques années déjà. Comme je suis un votant assidu, toutes les cases sont pleines et je n’étais pas sûr qu’on me laisse voter l’année prochaine. » Le senior est rassuré, il pourra bien aller aux urnes pour la présidentielle, avec une carte toute neuve.

« Le papier n’est pas valide »

Derrière lui dans la file du service des inscriptions, Xavier, 32 ans, qui revient d’un long voyage en Inde. Il a voulu s’inscrire sur Internet il y a plusieurs jours mais le service informatique lui a refusé un des documents fournis.

« J’ai scanné une quittance de loyer en guise de justificatif de domicile. Mais comme elle est rédigée à la main par le propriétaire, le papier n’est pas valide. Du coup, je suis venu directement en mairie pour leur fournir mon bail ainsi qu’une attestation d’assurance. » Cet employé dans le domaine de l’assistance a préféré assurer le coup. « Je tiens à voter en 2017, même entre la peste et le choléra. »

280 demandes à traiter en une nuit

En revanche, pas de files d’attente interminable à la mairie d’Issy-les-Moulineaux. Pour Gérard Martin, l’adjoint au maire en charges des élections, l’inscription en ligne minimise l’effet de rush de dernière minute. « Nous avons énormément de demandes faites sur Internet. Rien que ce matin, nous en avions 280 à traiter. Ça fait déjà pas mal de monde qu’on ne voit pas à l’hôtel de ville », explique-t-il. « Ceux qui se déplacent ont souvent des questions à poser ou ne font pas confiance à Internet. »

Claire, 18 ans, et sa maman Nathalie, se sont déplacés inutilement. Elles sont venues ensemble pour inscrire la jeune fille sur les listes. « En fait, quand j’ai été recensée à 16 ans, j’ai été inscrite automatiquement », explique la jeune adulte, qui a grandi dans une famille où le vote a une place toute particulière.

« J’ai voté à toutes les élections depuis mes 18 ans. Sauf une fois, parce que j’étais en vacances. Et bien c’est la fois où Jean-Marie Le Pen est passé au 2e tour de la présidentielle. Je peux vous dire que ça m’a servi de leçon », explique Nathalie. En 2017, ils iront voter en famille. « Et on regardera les résultats ensemble à la télé le soir. »

