VOS QUESTIONS «20 Minutes» vous propose d'interviewer les sept candidats de la primaire organisée par le PS...

Sylvia Pinel, le 26 novembre 2016 à Paris. - FRANCOIS GUILLOT / AFP

L.C.

La primaire organisée par le Parti socialiste se déroulera les 22 et 29 janvier 2017. Sept candidats sont sur la ligne de départ. 20 Minutes va interviewer chacun d’entre eux et vous propose de leur poser vos questions. Après Jean-Luc Bennahmias, et Benoît Hamon, nous allons rencontrer Sylvia Pinel.

Sylvia Pinel s’est engagé au Parti radical de gauche (PRG) dès la fin de ses études. Elue députée du Tarn-et-Garonne en 2007, elle a été ministre déléguée au Commerce (2012-2014) puis ministre du Logement. Après les régionales, elle quitte le gouvernement en 2016 pour devenir vice-présidente du conseil régional Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Elle succède à Jean-Michel Baylet à la tête du PRG.

Sylvia Pinel dévoilera son programme entre le 4 et le 6 janvier mais elle a déjà annoncé quelques mesures, comme la légalisation « encadrée » du cannabis, l’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes et « la liberté de pouvoir choisir le droit de mourir dans la dignité ».

Vous aimeriez interroger Sylvia Pinel sur son programme politique, sa carrière ou sa campagne ? Il vous suffit de rédiger votre question dans les commentaires de cet article ou de nous l’envoyer via ce formulaire

