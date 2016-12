Politique

MENINGES Testez vos connaissances avec «20 Minutes» sur les événements politiques de l’année politique 2016...

François Hollande et Manuel Valls à l'Elysée le 30 novembre 2016 - Christophe Ena/AP/SIPA

A.-L.B.

Que retenir de l’actualité politique en 2016 ? Les échéances électorales de mai-juin 2017, avec une présidentielle puis les législatives, ont polarisé les responsables politiques. Année de transition avant ces élections majeures, 2016 a pourtant été jalonnée d’événements marquants.

Réformes plus ou moins contestées, remaniements ministériels, officialisation de candidatures, primaire à droite puis à gauche, saurez-vous vous souvenir de tous les événements de ces derniers mois ? 20 Minutes vous propose ci-dessous un quiz pour vous tester. Et vous rafraîchir, éventuellement, la mémoire… A vos souris, pour 20 questions. Et promis, on ne ramasse pas les copies à la fin du quiz.

