Politique

VOS QUESTIONS «20 Minutes» vous propose d'interviewer les sept candidats de la primaire organisée par le PS...

Benoît Hamon, le 17 décembre 2016, à Paris. - CHAMUSSY/SIPA

L.C.

La primaire organisée par le Parti socialiste se déroulera les 22 et 29 janvier 2017. Sept candidats sont sur la ligne de départ. 20 Minutes va interviewer chacun d’entre eux et vous propose de leur poser vos questions. Après Jean-Luc Bennahmias, nous allons rencontrer Benoît Hamon.

Dès 19 ans, Benoît Hamon milite à la section de Brest du Parti socialiste. Il a été ministre délégué à l’Économie sociale et solidaire et à la Consommation, puis ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sous François Hollande, avant d’être évincé du gouvernement en même temps qu’Arnaud Montebourg et Aurélie Filippetti, en août 2014. Il a aussi été député européen de 2004 à 2009.

Dans son programme, disponible sur son site, www.benoithamon2017.fr, le député des Yvelines propose de créer un « revenu universel d’existence ». Il propose de « reprendre la marche vers la réduction du temps de travail ». Il plaide pour un autre modèle de développement et un nouveau modèle démocratique. « Je ne serai plus jamais socialiste sans être écologiste », insiste-t-il. Il est également en faveur de la légalisation du cannabis, avec une distribution contrôlée par l’Etat.

Vous aimeriez interroger Benoît Hamon sur son programme politique, sa carrière ou sa campagne ? Il vous suffit de rédiger votre question dans les commentaires de cet article ou de nous l’envoyer via ce formulaire

Mots-clés :