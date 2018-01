Alsace: Faut-il s'attendre à une crue du Rhin dans les prochaines heures?

METEO Du côté français, les autorités ont organisé une réunion ce lundi afin de prendre des mesures face à une possible crue décennale du Rhin attendue dans les prochaines heures…

Le Rhin au niveau de la réserve naturelle du Rohrschollen, au sud de Strasbourg. Illustration — G .VARELA / 20 MINUTES

Les autorités ont organisé une réunion ce lundi. Le dispositif Vigicrues a, lui, placé le Rhin en alerte jaune face à de possibles débordements. Le fleuve pourrait bien entrer en crue « dans les prochaines heures » et précisément ce mardi, avec les nouvelles pluies du week-end sur la région et la neige encore tombée sur les hauteurs en train de fondre.

Réunion de concertation en cours sur l'éventuelle mise en eau du polder d'Erstein, présidée par le sous préfet de Sélestat-Erstein. pic.twitter.com/uzFaHesoZU — Préfet de la région Grand-Est et du Bas-Rhin (@Prefet67) January 22, 2018

Les autorités demandent à ne pas s’approcher des berges du Rhin

Ainsi que l’a communiqué la préfecture du Bas-Rhin dès dimanche, l’ouverture du polder d’Erstein, une zone de rétention de 700 hectares (et d’une capacité « d’accueil » de 7,8 millions de mètres cubes d’eau) est en train d'être préparée ce lundi pour faire face à cette éventuelle crue et protéger les habitants les plus proches du Rhin au sud de Strasbourg.

[#meteo67]

🚧 Accès aux berges de l’Ill ⛔️⛔️⛔️ à @strasbourg suite à la montée des eaux 🌊

⚠️ Faites preuve de #vigilance ⚠️ pic.twitter.com/0MInwBOqeM — SDIS du Bas-Rhin (@sdis67) January 22, 2018

Au niveau de l’île du Rohrschollen (évacuée), un tout petit peu plus au nord, le barrage agricole de Kehl Strasbourg est également prêt pour la rétention de 37 millions de mètres cubes d’eau en cas de besoin.Les autorités demandent enfin de ne pas s’approcher des berges du Rhin. Début janvier, le Rhin avait déjà été placé en alerte jaune.