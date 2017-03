Réchauffement: De grands explorateurs dénoncent la politique de Trump

L'explorateur Ranulph Fiennes au dîner annuel du Club des explorateurs à New York, le 25 mars 2017. — William EDWARDS / AFP

« Il faut que Trump revienne à la vision d’Obama, qui encourageait tout ce qui peut combattre le changement climatique, et ne pas l’aggraver », a jugé Ranulph Fiennes. Samedi soir, le grand explorateur britannique, tout comme le pilote de Solar Impulse Bertrand Piccard ou l’acteur Robert de Niro, ont exprimé à New York leurs inquiétudes face au climato-scepticisme de l’administration Trump.

« Dans les années 1970, on concevait des traineaux un peu imperméables pour le cas où il y aurait un peu d’eau là-haut », s’est souvenu Ranulph Fiennes, en évoquant ses premiers voyages dans l’Arctique, qu’il a traversé à pied tout comme l’Antarctique.

« Les solutions face au réchauffement sont rentables »

« A partir du milieu des années 1990, on adaptait des canoës pour qu’ils puissent servir de traîneaux. Et maintenant, par rapport à ma dernière visite il y a cinq ans, la zone est devenue telle que les avions à ski ne peuvent même plus atterrir, qui permettaient un secours rapide. »

« Aujourd’hui, les solutions [face au réchauffement] sont rentables », a souligné également le Suisse Bertrand Piccard, qui recevait, à ce dîner annuel du Club des explorateurs en présence de plus de 1.000 invités, la médaille du Club pour son tour du monde historique à l’énergie solaire à bord de l’avion à énergie solaire Solar Impulse 2.

Le gouvernement américain « nie la réalité sur le changement climatique »

« Elles créent des emplois, font des bénéfices, elles alimentent la croissance tout en protégeant l’environnement. Donc si vous voulez "rendre sa grandeur à l’Amérique", vous devez utiliser les technologies propres ! », a-t-il ajouté, en allusion au célèbre slogan de Donald Trump.

Robert de Niro, présent au dîner en tant qu’admirateur des grands explorateurs, a lui aussi dénoncé la politique environnementale de la nouvelle administration. « Chaque jour apporte de nouvelles informations montrant que nous nous éloignons à toute allure du bon sens et de la protection de la planète », a déploré l’acteur, opposant notoire à Donald Trump, accusant le gouvernement américain de « nier la réalité sur le changement climatique ».

Le président américain a notamment donné son feu vert vendredi à la construction de l’oléoduc controversé Keystone XL, auquel son prédécesseur Barack Obama avait mis son veto au nom de la lutte contre le réchauffement. Mi-mars, son administration a déposé un projet de budget sabrant dans la quasi-totalité des fonds alloués à la lutte contre le réchauffement.